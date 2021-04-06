Riquelme destaca sua estreia como profissional pelo Vasco: 'Tenho que agradecer ao clube por todo suporte'

Crédito: Riquelme revelou a alegria de estrear pelos profissionais do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

A vitória do Vasco sobre o Bangu por 4 a 2 foi marcada pela estreia do lateral-esquerdo Riquleme pelos profissionais. O jovem teve uma boa atuação, e deu uma ótima assistência para um dos gols de Tiago Reis. Nos bastidores do triunfo, postado na VascoTV, o atleta destacou a importância do jogo na sua carreira e agradeceu a Deus, aos pais e ao apoio de todo grupo.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Inexplicável. Estou aqui desde os 10 anos, hoje fiz minha estreia com 18 anos. Muito gratificante. Tive o apoio de todo grupo. No começo estava um pouco nervoso, mas depois dos 5 primeiros minutos comecei a me soltar. Só tenho que agradecer ao clube por todo suporte desde a minha chegada ao profissional. Agradecer a Deus, a minha família e a todos que torcem por mim – disse Riquelme, em entrevista à VascoTV.

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Com a vitória, o Vasco terá mais três partidas para se aproximar do G4 e tentar uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. O clube terá pela frente o clássico contra o Flamengo, e duelos contra Resende e Boavista ainda no mês de abril.