Richarlison relembra tempos de Fluminense, clube responde e torcida pede retorno

Crédito: Nelson Perez/Fluminense F.C.

Atualmente no Everton (ING), o atacante Richarlison publicou uma imagem nas redes sociais ao lado de Henrique Dourado e Wellington Silva, relembrando a passagem pelo Fluminense. A postagem no Twitter gerou várias respostas de torcedores, que pediram o retorno do jogador às Laranjeiras, onde ficou entre 2016 e 2017, antes de ser vendido para o Watford (ING).

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Richarlison chegou ao Flu após se destacar no América-MG, clube que o revelou. Ele saiu em julho de 2017 e, ao todo, disputou 67 jogos e marcou 19 gols. Mesmo na Inglaterra, o jogador já manifestou diversas vezes a torcida pelo Tricolor e continua acompanhando a equipe.