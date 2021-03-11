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futebol

Richarlison relembra tempos de Fluminense, clube responde e torcida pede retorno

Jogador passou pelo clube entre 2016 e 2017, atualmente está no Everton, mas continua acompanhando o dia a dia do Tricolor carioca...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:52
Crédito: Nelson Perez/Fluminense F.C.
Atualmente no Everton (ING), o atacante Richarlison publicou uma imagem nas redes sociais ao lado de Henrique Dourado e Wellington Silva, relembrando a passagem pelo Fluminense. A postagem no Twitter gerou várias respostas de torcedores, que pediram o retorno do jogador às Laranjeiras, onde ficou entre 2016 e 2017, antes de ser vendido para o Watford (ING).
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Richarlison chegou ao Flu após se destacar no América-MG, clube que o revelou. Ele saiu em julho de 2017 e, ao todo, disputou 67 jogos e marcou 19 gols. Mesmo na Inglaterra, o jogador já manifestou diversas vezes a torcida pelo Tricolor e continua acompanhando a equipe.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA O Fluminense respondeu o jogador: Um torcedor do Flamengo chegou a "cornetar" o atacante, mas recebeu em troca um gif de comemoração de gol entre Dourado e Richarlison. Veja as reações dos torcedores do Fluminense com a postagem:

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