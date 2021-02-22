Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campanha

Richarlison promete camisa se Karol Conká bater recorde de rejeição no BBB

Atacante capixaba vai sortear uma camisa para seus seguidores se a cantora for eliminada do reality show com 99%
Redação de A Gazeta

22 fev 2021 às 19:44

Richarlison está fazendo campanha para eliminar Karon Conká do BBB Crédito: Reprodução/Internet
Uma verdadeira fábrica de memes, o Big Brother Brasil 21 vem movimentando as redes sociais dentro e fora do Brasil. A cada paredão, as pessoas escolhem seus favoritos e se dividem nos votos entre os participantes. E para a berlinda desta semana, o atacante capixaba Richarlison, da Seleção Brasileira, já escolheu o seu lado na disputa.
O atleta, que também atua no Everton, da Inglaterra, está fazendo campanha nas redes sociais contra a cantora Karol Conká, considerada a grande vilã desta edição do reality show de confinamento da Rede Globo. 
O jogador prometeu dar aos seus fãs uma camisa caso a votação para a eliminação de Karol Conká ultrapasse os 99%. Isso seria um recorde máximo na história do #BBB e que já tinha sido batido nesta edição, com o humorista Nego Di, que foi eliminado com 98,76% dos votos, a maior rejeição de todos os tempos no programa. 
O paredão desta semana reúne, além da cantora Karol Conká, o instrutor de crossfit Arthur Piccoli (que também é capixaba) e o doutorando em economia Gilberto Nogueira. A votação está liberada até esta terça-feira e o eliminado perde a chance de ganhar 1,5 milhões de reais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados