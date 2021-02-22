Richarlison promete camisa se Karol Conká bater recorde de rejeição no BBB

Uma verdadeira fábrica de memes, o Big Brother Brasil 21 vem movimentando as redes sociais dentro e fora do Brasil. A cada paredão, as pessoas escolhem seus favoritos e se dividem nos votos entre os participantes. E para a berlinda desta semana, o atacante capixaba Richarlison, da Seleção Brasileira, já escolheu o seu lado na disputa.
O atleta, que também atua no Everton, da Inglaterra, está fazendo campanha nas redes sociais contra a cantora Karol Conká, considerada a grande vilã desta edição do reality show de confinamento da Rede Globo.
O jogador prometeu dar aos seus fãs uma camisa caso a votação para a eliminação de Karol Conká ultrapasse os 99%. Isso seria um recorde máximo na história do #BBB e que já tinha sido batido nesta edição, com o humorista Nego Di, que foi eliminado com 98,76% dos votos, a maior rejeição de todos os tempos no programa.
O paredão desta semana reúne, além da cantora Karol Conká, o instrutor de crossfit Arthur Piccoli (que também é capixaba) e o doutorando em economia Gilberto Nogueira. A votação está liberada até esta terça-feira e o eliminado perde a chance de ganhar 1,5 milhões de reais.