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Ricardo Graça, sobre vitória do Vasco na Copa do Brasil: 'O mais importante foi que conseguimos essa vantagem'

Embora o Cruzmaltino não tenha conseguido ampliar a vantagem com um jogador a mais em campo, o zagueiro preferiu destacar a vantagem conquistada para o jogo da volta...
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Publicado em 

01 jun 2021 às 23:55

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 23:55

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na noite desta terça-feira, o Vasco venceu o Boavista por 1 a 0, no estádio Elcyr Resende, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O placar, contudo, poderia ter sido maior. Aos 36 minutos da etapa final, Lucas Lourenço, do Verdão de Saquarema, levou o segundo cartão amarelo e foi para para os vestiários mais cedo.
Dessa forma, como a partida foi até os 52 minutos, o Vasco jogou por 16 com um jogador a mais, porém não conseguiu capitalizar. Após o fim do confronto, em entrevista ao canal "Sportv", Ricardo Graça analisou o jogo e disse que apesar da vantagem não ter sido ampliada, o mas importante é sair com a vantagem para o duelo da volta, que será decidida em casa.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- São 180 minutos, não decide hoje, vai definir na semana que vem. Apesar de jogar com um a mais, a gente conseguiu ganhar o jogo e ficamos com uma vantagem para o segundo jogo. Lógico que, com um a mais, todo mundo espera que a gente faça o segundo gol, mas o mais importante foi que conseguimos essa vantagem e vamos decidir em casa.> Veja a tabela da terceira fase da Copa do BrasilO jogo da volta só acontece na próxima quarta-feira, em São Januário, às 16h30. Na terceira fase, não há o gol qualificado. Assim, em caso de empate na soma dos placares do confronto, o time que avança para as oitavas de final será conhecido na disputa de pênaltis.

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