Ricardo Graça se reapresenta no Vasco e mostra medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Crédito: Ricardo Graça está de volta ao Vasco e com a medalha de ouro das Olimpíadas no peito (Carlos Gregorio Jr/Vasco

A reapresentação dos jogadores do Vasco ganhou um reforço importante e dourado. O zagueiro Ricardo Graça voltou ao clube nesta quarta-feira e mostrou a medalha de ouro conquistada com seleção olímpica nos Jogos de Tóquio. O defensor viajará com o grupo para Belém, do Pará, onde o Cruz-Maltino enfrenta o Remo pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B.

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Vale destacar que o zagueiro pode chegar ao centésimo jogo com a camisa do Vasco. Apenas Andrey, Leandro Castan e Romulo já atingiram essa expressiva marca no atual elenco vascaíno. O jovem, da base, vascaína, fez quatro gols e deu duas assistências ao longo desses noventa e nove jogos nos profissionais do clube carioca.

O goleiro Lucão, que também conquistou a medalha de ouro, não estará com o grupo contra o Remo. A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Lisca no jogo contra o Londrina, em São Januário, na quarta-feira, às 21h30.

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