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Ricardo Graça se reapresenta no Vasco e mostra medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Defensor se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e viajará com a equipe para Belém, no Pará, para enfrentar o Remo no Estádio do Baenão. Lucão volta após a partida desta sexta...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 17:43
Crédito: Ricardo Graça está de volta ao Vasco e com a medalha de ouro das Olimpíadas no peito (Carlos Gregorio Jr/Vasco
A reapresentação dos jogadores do Vasco ganhou um reforço importante e dourado. O zagueiro Ricardo Graça voltou ao clube nesta quarta-feira e mostrou a medalha de ouro conquistada com seleção olímpica nos Jogos de Tóquio. O defensor viajará com o grupo para Belém, do Pará, onde o Cruz-Maltino enfrenta o Remo pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Temos medalhista de ouro olímpico no CT Moacyr Barbosa. O zagueiro Ricardo já se reapresentou e está a disposição para partida contra o Remo - publicou o Vasco em sua rede social.
+ Com suspensos e lesionados, Lisca terá que montar um quebra-cabeça para escalar o Vasco contra o Remo
Vale destacar que o zagueiro pode chegar ao centésimo jogo com a camisa do Vasco. Apenas Andrey, Leandro Castan e Romulo já atingiram essa expressiva marca no atual elenco vascaíno. O jovem, da base, vascaína, fez quatro gols e deu duas assistências ao longo desses noventa e nove jogos nos profissionais do clube carioca.
O goleiro Lucão, que também conquistou a medalha de ouro, não estará com o grupo contra o Remo. A tendência é que ele esteja à disposição do técnico Lisca no jogo contra o Londrina, em São Januário, na quarta-feira, às 21h30.
+ Ironia do destino: vitória que colocou o Vasco no G4 da Série B teve a atuação mais pobre da Era Lisca
Com a vitória sobre o Vila Nova, o Vasco assumiu a quarta colocação da competição com 28 pontos, porém pode ser ultrapassado por Sampaio Corrêa, Botafogo e CRB, que entram em campo ainda nesta semana. Essa foi a primeira vez que o Gigante da Colina entrou no G4 da competição em dezessete rodadas.

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