Ricardo Graça lembra primeiro gol pelo Vasco contra o Santos: 'Dia muito especial e feliz'

Em uma temporada atípica com o calendário apertado, o Vasco não teve muito tempo de lamentar a primeira derrota no Campeonato Brasileiro para o Fluminense. O próximo desafio é na quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro. Ter o Peixe como adversário traz boas recordações a um dos titulares do Cruz-Maltino. Foi contra o time paulista que ele fez o primeiro gol como profisisonal , na vitória de 2 a 1 , pela Copa do Brasil do ano passado, em São Januário. – Foi um dia muito importante para mim. Fiquei muito feliz. Foram meus primeiros gols como profissional. O segundo que levaria para os pênaltis foi anulado pelo bandeira. Estava no banco e o Castan sentiu. Logo que entrei fizemos um gol com o Raul, depois eu fiz o segundo. Tomamos um gol e ainda fiz o terceiro, anulado. Ainda assim, foi um dia especial para mim. O primeiro gol a gente nunca esquece, o ambiente, a torcida e minha família toda na arquibancada – lembrou Graça, em entrevista à Vasco TV.
O jogador de 23 anos renovou contrato no início do mês com o Vasco e ampliou o vínculo até dezembro de 2023. Em boa fase, ele vem sendo titular ao lado de Leandro Castan, um pedido antigo dos torcedores.
– Se a defesa está bem, não é um trabalho só lá atrás. O sistema defensivo começa lá na frente com uma pressão bem feita. O Ramon tem trabalhado bastante a defesa. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir dificultar tudo, mas vamos sempre tentar o máximo. O Castan é um líder, nosso capitão e um exemplo para todos dentro de campo. Todos sabem da qualidade, da raça e da vontade que ele tem de ganhar – analisou.
Vasco e Santos se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Ambas as equipes tentam a recuperação na partida válida pela sétima rodada do Brasileirão, após derrotas, para Fluminense e Flamengo.