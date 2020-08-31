Ricardo Graça lembra primeiro gol pelo Vasco contra o Santos: 'Dia muito especial e feliz'

Em uma temporada atípica com o calendário apertado, o Vasco não teve muito tempo de lamentar a primeira derrota no Campeonato Brasileiro para o Fluminense. O próximo desafio é na quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro. Ter o Peixe como adversário traz boas recordações a um dos titulares do Cruz-Maltino. Foi contra o time paulista que ele fez o primeiro gol como profisisonal , na vitória de 2 a 1 , pela Copa do Brasil do ano passado, em São Januário. – Foi um dia muito importante para mim. Fiquei muito feliz. Foram meus primeiros gols como profissional. O segundo que levaria para os pênaltis foi anulado pelo bandeira. Estava no banco e o Castan sentiu. Logo que entrei fizemos um gol com o Raul, depois eu fiz o segundo. Tomamos um gol e ainda fiz o terceiro, anulado. Ainda assim, foi um dia especial para mim. O primeiro gol a gente nunca esquece, o ambiente, a torcida e minha família toda na arquibancada – lembrou Graça, em entrevista à Vasco TV.