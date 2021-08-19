Ricardo Graça, do Vasco, assume culpa pelo erro: 'A responsabilidade da derrota é toda minha'

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A Série B do Campeonato Brasileiro chega à sua metade. No último ato do primeiro turno, o Vasco perdeu de virada para o Londrina por 2 a 1 em São Januário e desperdiçou a oportunidade de dormir no G4. Na saída de campo, o zagueiro Ricardo Graça assumiu a culpa pelo erro no segundo gol da equipe paranaense.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Primeiro gol era posse do lateral nossa. Ter mais atenção, eles fizeram o gol. Segundo gol, a culpa é toda minha. Léo bateu o lateral, eu fui arrastar, e o cara pressionou o Zeca e fiquei na dúvida. Quando fui tentar o passe ele deu carrinho e ainda foi feliz, pois se desse um tapa eu chegava. A bola atrasou, atrasou a passada e acabei pegando nele. E foi pênalti, nada para falar da arbitragem, que foi boa. Foi erro meu mesmo. A responsabilidade da derrota é toda minha - assumiu o zagueiro, que falou sobre a sequência da competição:

+ ATUAÇÕES: Lucão e Ricardo Graça falham feio e Vasco toma a virada do Londrina em São Januário pela Série B

- Hoje a gente ia pontuar se não fosse a minha infelicidade. O jogo já não estava muito fácil, a gente não estava conseguindo encaixar na construção do último passe. Estava pecando um pouco no último terço. E no final, errei quando não podia errar, no final, aos 43. Agora é virar a chave, jogo no final de semana, esquecer o que passou. Trabalhar e ganhar fora de casa.

Vale destacar que a partida marcou o centésimo jogo de Ricardo Graça pelos profissionais do Vasco. Além dele, outro medalhista olímpico também falhou feio na noite desta quarta. O goleiro Lucão tentou encaixar um chute forte, de fora da área, e espalmou para o meio da área. Marcelinho aproveitou e marcou o primeiro gol do Londrina no jogo.