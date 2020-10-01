Ricardo Drubscky não é mais diretor de futebol do Cruzeiro

O Cruzeiro tem mudanças no futebol. Ricardo Drubscky não é mais diretor de futebol do time celeste. A saída do dirigente foi confirmada pela Raposa no início da tarde desta quinta-feira em nota enviada à imprensa. -Em reunião realizada no final da manhã desta quinta-feira, entre o presidente Sérgio Santos Rodrigues e Ricardo Drubscky, ficou acertado em comum acordo que o profissional não seguirá no cargo de diretor de futebol do Cruzeiro e está liberado para cuidar de outros projetos pessoais. O Clube agradece Drubscky pelo seu alto nível de profissionalismo, comprometimento e pelo legado de conhecimento que ele deixa à instituição neste momento tão importante da história quase centenária do Cruzeiro. Ainda nesta quinta-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues apresentará o novo organograma do futebol do Clube-dizia o comunicado. Drubscky estava no Cruzeiro desde o começo de 2020, sendo contratado inicialmente para cuidar das categorias de base. Com a saída de Ocimar Bolicenho, assumiu a direção de futebol. Sua saída do Cruzeiro tem a ver com a pouca autonomia e gerência que tinha no futebol celestes, culminando no término do vínculo com Raposa.