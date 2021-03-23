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Ricardinho, do Botafogo, revela que precisa de 'mais alguns dias para dar uma base na parte física'

Novo reforço do Botafogo acredita que 'mais semana' terá 'uma condição mínima para poder estar à disposição' do técnico Marcelo Chamusca...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 18:04
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na tarde desta terça-feira, o meio-campista Ricardinho foi oficialmente apresentado pelo Botafogo. Dentre os temas debatidos, ele falou sobre a condição física. O novo reforço do Alvinegro acredita que, "mais essa semana", terá "uma condição mínima para poder estar à disposição" do treinador Marcelo Chamusca.
> Fluminense procura, mas empresário revela que Babi: 'Está feliz no Botafogo'- Preciso de mais alguns dias para dar uma base na parte física, na parte de força e, junto com isso, buscar essa evolução técnica durante os treinos. Vou procurar me dedicar ao máximo para que isso ocorra o quanto antes, mas creio que mais essa semana, estarei em uma condição mínima para poder estar à disposição - afirmou o jogador.
O nome de Ricardinho já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Portanto, com a documentação já regularizada, ele poderá estrear com a camisa do Botafogo assim que atinja a "condição mínima".
Ricardinho chegou ao Botafogo após rescindir com o Ceará e teve o aval do técnico Marcelo Chamusca. Os dois trabalharam juntos no Vozão em 2017, quando o Alvinegro Cearense conseguiu o acesso à primeira divisão do futebol nacional. Ricardinho assinou com o Glorioso até o fim de 2021.

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