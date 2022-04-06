Ribeiro fala sobre reunião com organizadas e estreia do Flamengo: 'A vitória valeu mais que o jogo'

Em meio à crise, o Flamengo estreou com vitória na Libertadores ao bater o Sporting Cristal por 2 a 0, no Peru. Contudo, a atuação novamente não agradou a torcida e existe uma reunião marcada pelo vice de futebol Marcos Braz com membros de torcida organizada. No desembarque, Everton Ribeiro falou que não foi informado sobre a conversa e que a equipe tem procurado melhorar a cada partida.- Natural não é, mas conhecemos o futebol brasileiro e faremos de tudo para que o Flamengo siga vencendo e sendo um só, tanto torcida quanto jogadores. Importante é estarmos numa sintonia. A torcida apoiando e nos ajudando dentro de campo. E nós, dentro de campo, mostrarmos que estamos correndo e querendo vencer a todo momento. Acredito que possamos nos unir cada vez mais para termos um ano vencedor - disse, e emendou:

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- Essa reunião eu não fui informado, então vamos ver como vai acontecer. Acho que a cobrança, ainda mais sendo Flamengo, é natural. Sabemos que temos que estar vencendo e melhorando, porque é o que o nosso grupo gosta, de vencer e jogar bem. Infelizmente não é o que vem acontecendo, mas estamos procurando melhorar e acertar o que estamos errando para dar uma sequência boa na temporada. Sabemos que será difícil, mas temos tudo para terminar o ano com um título, que é o que almejamos - completou.

A reunião está marcada para a próxima quinta-feira e contará com o elenco e membros de torcida organizada. A conversa foi marcada pelo vice de futebol, Marcos Braz, e não houve uma consulta aos jogadores ou a outros poderes do clube.

Everton Ribeiro também analisou as mudanças feitas pelo técnico Paulo Sousa e reforçou que o triunfo, no Peru, foi importante para resgatar a confiança da equipe e que, agora, é focar na estreia no Campeonato Brasileiro.

- Conversa pontual não teve, foi só o que precisávamos melhorar depois de ter perdido o Carioca. Precisávamos vencer imediatamente, que foi o que procuramos fazer. Agora é continuar acertando e melhorando para sermos mais dominantes e poder controlar melhor os jogos - explicou, depois acrescentou:

- Acredito que a vitória valeu mais que o jogo. Sabemos que não foi um jogo tão dominante quanto gostaríamos. Mas buscamos vencer o primeiro jogo da Libertadores, que sabemos que é uma competição que precisamos vencer para ter tranquilidade. Como o professor falou, com a vitória o trabalho fica mais aceito para poder trabalhar e ter os ajustes que estão tendo e vão ter cada vez mais. Agora é focar no Brasileiro, que é um campeonato que também temos que vencer já nas primeiras rodadas para brigar pelo título até o fim - finalizou.

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O próximo compromisso do Flamengo será no sábado, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, às 19h, no Antônio Accioly. Na Libertadores, a segunda rodada acontece na terça, às 21h30, no Maracanã, contra o Talleres, da Argentina.