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Ribamar se despede de São Januário: 'Sinto orgulho de ter vestido a camisa do Vasco'

Centroavante marcou oito gols em 64 partidas nos dois anos em que esteve na Colina Histórica. Ele deverá jogar, agora, no futebol asiático...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 16:12

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 16:12

Crédito: Ribamar passou duas temporadas com a camisa cruz-maltina (Andre Melo Andrade/MyPhoto Press/Lancepress!
Os ciclos de alguns jogadores do Vasco terminam oficialmente neste dia 31 de dezembro. Um deles é Ribamar. O centroavante esteve emprestado pelo Ohod, da Arábia Saudita, para os anos de 2019 e 2020, e não permanece para o fim do Campeonato Brasileiro. Mas agradece pelo período em São Januário.- Tenho um carinho muito grande pelo clube e sinto orgulho de ter vestido a camisa do Vasco. Penso que as pessoas devem ter mais respeito e responsabilidade por representar essa instituição, seja jogador, torcedor, dirigentes. Toda e qualquer pessoa que sinta orgulho de ser vascaína e trabalhar pelo Vasco - avaliou, antes de complementar:
- Meu momento aqui chegou ao fim e agradeço a Deus por tudo que passei durante meu período em São Januário. Tudo é lição e sempre nos fará crescer e nos tornar profissionais melhores. Desejo sucesso aos companheiros que ficam para a sequência da temporada - afirmou.
Foram oito gols em 64 partidas. O mais importante, provavelmente, foi o que garantiu o empate com o Flamengo no 4 a 4 de 2019. Mas também ficaram na memória do torcedor as chances perdidas, como diante do Defensa y Justicia (ARG), na Copa Sul-Americana de 2020.
A prorrogação do empréstimo até o fim do atual Campeonato Brasileiro - que termina em fevereiro - chegou a ser desejada pelo Cruz-Maltino, mas não houve acordo. O vínculo de Ribamar com o Ohod, que vai até o próximo mês de agosto, está sendo desfeito por meio da OTB Sports.
O centroavante deve ter como destino o futebol japonês ou saudita. No Brasil, clubes da Série B também sondaram o jogador.

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