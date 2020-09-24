Rhuan, do Botafogo, sofre pancada na cabeça e passará noite em hospital

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mesmo com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o fim de jogo para o Botafogo foi marcado por um susto. Enquanto os jogadores comemoravam após o empate sem gols com o Vasco, nesta quarta-feira, Rhuan era amparado e deixou São Januário de ambulância.

O atacante levou uma pancada na cabeça em disputa de bola na reta final do duelo e ficou zonzo. Rhuan não ficou desacordado a nenhum momento e foi encaminhado a Clínina São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para a realização de exames.