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futebol

Rhuan, do Botafogo, sofre pancada na cabeça e passará noite em hospital

Atacante levou a pior em disputa de bola na partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil; jogador está consciente e não ficou desacordado em nenhum momento...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 00:11

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 00:11
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o fim de jogo para o Botafogo foi marcado por um susto. Enquanto os jogadores comemoravam após o empate sem gols com o Vasco, nesta quarta-feira, Rhuan era amparado e deixou São Januário de ambulância.
O atacante levou uma pancada na cabeça em disputa de bola na reta final do duelo e ficou zonzo. Rhuan não ficou desacordado a nenhum momento e foi encaminhado a Clínina São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para a realização de exames.
O Botafogo informou que Rhuan está lúcido e será acompanhado por Cristiano Cinelli, doutor do Alvinegro, durante toda a operação. O atacante vai passar a noite no hospital, internado em observação.

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