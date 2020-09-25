Rhuan desfalcará o Botafogo contra o Atlético-GO por protocolo médico

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um desfalque confirmado para a partida contra o Atlético-GO, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Rhuan, que sofreu uma concussão na partida ante o Vasco, na última quarta-feira, na Copa do Brasil, não poderá entrar em campo por cumprir o protocolo médico. A informação foi dada primeiramente pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.

O jogador, que levou uma pancada nos minutos finais da partida e ficou zonzo, passou a noite de quarta-feira no Hospital São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Todos os exames constataram que Rhuan está bem, mas o protocolo de concussão indica que a pessoa não pode realizar esforço físico por 72 horas. Sendo assim, o jogador não viaja para Goiânia.

Além do atacante, o treinador Paulo Autuori pode não contar com outros jogadores. Um deles é Marcelo Benevenuto, jogador do Botafogo com mais partidas na temporada, que sentiu um incômodo na coxa após a classificação contra o Vasco. Não há lesão, mas o zagueiro pode ser poupado.

Outro atleta que pode ser poupado - ou ter uma carga limitada de minutos - é Salomon Kalou. O marfinense tem um nível elevado de cansaço e pode iniciar a partida contra o Atlético-GO no banco, dependendo da realização dos testes e da maneira como o atacante se reapresentar aos treinamentos.