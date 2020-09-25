Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rhuan desfalcará o Botafogo contra o Atlético-GO por protocolo médico

Atacante teve uma concussão diante do Vasco e, mesmo que se sinta bem, terá que ficar longe dos gramados contra o Dragão; Alvinegro pode poupar jogadores por questão física...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 15:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um desfalque confirmado para a partida contra o Atlético-GO, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Rhuan, que sofreu uma concussão na partida ante o Vasco, na última quarta-feira, na Copa do Brasil, não poderá entrar em campo por cumprir o protocolo médico. A informação foi dada primeiramente pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.
O jogador, que levou uma pancada nos minutos finais da partida e ficou zonzo, passou a noite de quarta-feira no Hospital São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Todos os exames constataram que Rhuan está bem, mas o protocolo de concussão indica que a pessoa não pode realizar esforço físico por 72 horas. Sendo assim, o jogador não viaja para Goiânia.
Além do atacante, o treinador Paulo Autuori pode não contar com outros jogadores. Um deles é Marcelo Benevenuto, jogador do Botafogo com mais partidas na temporada, que sentiu um incômodo na coxa após a classificação contra o Vasco. Não há lesão, mas o zagueiro pode ser poupado.
Outro atleta que pode ser poupado - ou ter uma carga limitada de minutos - é Salomon Kalou. O marfinense tem um nível elevado de cansaço e pode iniciar a partida contra o Atlético-GO no banco, dependendo da realização dos testes e da maneira como o atacante se reapresentar aos treinamentos.
A boa notícia é que Guilherme Santos pode retornar. O lateral-esquerdo está em fase final de recuperação de um problema na coxa esquerda, já está finalizando a transição, e pode ser relacionado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados