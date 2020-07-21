Rhuan aposta no entrosamento dos jovens para sucesso do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo segue firme na preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, prevista para o dia 8 de agosto. Em um elenco com muitos jovens formados na base do clube, o atacante Rhuan, uma das crias da casa, quer voltar a ter chances no time comandado por Paulo Autuori. O jogador de 20 anos aposta no entrosamento dos garotos de General Severiano para o sucesso na competição nacional.

– O Botafogo faz isso muito bem, tem muitos jovens no elenco, a maioria titular. Ainda tem rapaziada do sub-20 treinando junto, isso vai deixar o grupo ainda mais forte. Tenho certeza que vai somar – disse em entrevista à Botafogo TV, na última segunda-feira.

Rhuan fez a estreia no time profissional do Glorioso na reta final da temporada de 2019. O jovem atacante teve participação importante para evitar a queda para a segunda divisão e chegou a marcar o gol da vitória sobre a Chapecoense ], na 35ª rodada. Em 2020, entrou em campo apenas três vezes pelo Carioca, nenhuma como titular, em um total de 44 minutos em campo.

– Estou com uma expectativa muito boa. O grupo está bem fechado. Tenho certeza que vou voltar 100% e poder dar meu melhor, bem focado. Vou poder ajudar da melhor forma o grupo. O time adota um estilo de jogo que gosto bastante, de sempre buscar o ataque e o gol, ainda mais com jogadores de qualidade na faixa do meio-de-campo. Vou me sentir muito à vontade com estes jogadores e poder contribuir com a equipe – completou.