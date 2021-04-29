Revés no Equador teve marca negativa alcançada pelo Bragantino em gols sofridos

Crédito: Time voltou a jogar fora do país em competição depois de quase 25 anos (Divulgação/Red Bull Bragantino

Embalado pelo bom início de temporada 2021, o Bragantino foi cheio de expectativa para enfrentar o Emelec pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, mas acabou sofrendo uma dura derrota por 3 a 0 que quebrou uma sequência de cinco partidas sem perder.>Como ficou a situação do Braga na SulaAlém disso, outro ponto negativo que acabou ocorrendo com a equipe de Bragança Paulista se deu no alto número de gols tomados em um mesmo jogo, algo raro desde que o técnico Mauricio Barbieri assumiu o comando.

Para se ter uma ideia, a última vez que o Massa Bruta havia tomado três tentos na mesma partida foi no distante 29 de outubro de 2020. Naquela oportunidade, o Braga abriu sua série nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e, no Nabi Abi Chedid, perdeu por 3 a 1 com Hurtado fazendo o gol de honra da equipe.

Ficando com um homem a menos depois da expulsão de Ryller aos 28 minutos do segundo tempo, o fato de atuar em desvantagem numérica não é uma situação comum ao Bragantino na gestão de Barbieri, sendo apenas a quinta vez em 47 jogos que isso ocorre.