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futebol

Revés no Equador teve marca negativa alcançada pelo Bragantino em gols sofridos

Equipe dirigida por Mauricio Barbieri não tomava três tentos em um compromisso desde queda na Copa do Brasil da última temporada...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 11:27
Crédito: Time voltou a jogar fora do país em competição depois de quase 25 anos (Divulgação/Red Bull Bragantino
Embalado pelo bom início de temporada 2021, o Bragantino foi cheio de expectativa para enfrentar o Emelec pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, mas acabou sofrendo uma dura derrota por 3 a 0 que quebrou uma sequência de cinco partidas sem perder.>Como ficou a situação do Braga na SulaAlém disso, outro ponto negativo que acabou ocorrendo com a equipe de Bragança Paulista se deu no alto número de gols tomados em um mesmo jogo, algo raro desde que o técnico Mauricio Barbieri assumiu o comando.
Para se ter uma ideia, a última vez que o Massa Bruta havia tomado três tentos na mesma partida foi no distante 29 de outubro de 2020. Naquela oportunidade, o Braga abriu sua série nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e, no Nabi Abi Chedid, perdeu por 3 a 1 com Hurtado fazendo o gol de honra da equipe.
Ficando com um homem a menos depois da expulsão de Ryller aos 28 minutos do segundo tempo, o fato de atuar em desvantagem numérica não é uma situação comum ao Bragantino na gestão de Barbieri, sendo apenas a quinta vez em 47 jogos que isso ocorre.
Antes de jogar novamente pela Sul-Americana recebendo o Talleres às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (5), a equipe joga pelo Paulistão frente ao Santos, no mesmo palco, no próximo sábado (1).

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