Reversão dentro de campo e insatisfação: como a diretoria do Inter vê má fase da equipe

Crédito: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Internacional segue vivendo o momento futebolístico (e até mesmo político) que pode ser chamado como o mais complexo das últimas temporadas desde que o clube retornou a primeira divisão do futebol nacional.

Após a saída de Eduardo Coudet, dentro de campo o Colorado não consegue se encontrar e, além da queda na Copa do Brasil que afetou diretamente a previsão de recursos a serem captados pelo clube em 2020, vem perdendo de vista os primeiros colocados na briga pelo Campeonato Brasileiro.

Em declaração recente, o vice-presidente de futebol, Alexandre Barcellos, refletiu a preocupação existente em torcedores do Inter que, nas redes sociais, manifestam sua insatisfação desde a escolha de Abel Braga como o substituto de Coudet.

- Temos que olhar jogo a jogo. Vamos resolver nossas questões através da obtenção dos resultados, para reverter esse cenário. Oscilando muito, temos que admitir. Não estamos gostando.