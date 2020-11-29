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Reversão dentro de campo e insatisfação: como a diretoria do Inter vê má fase da equipe

Palavras do vice-presidente de futebol, Alexandre Barcellos, conta que administração do clube tem ciência de que futebol não vem agradando...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 17:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 17:41
Crédito: Ricardo Duarte/S.C. Internacional
O Internacional segue vivendo o momento futebolístico (e até mesmo político) que pode ser chamado como o mais complexo das últimas temporadas desde que o clube retornou a primeira divisão do futebol nacional.
Após a saída de Eduardo Coudet, dentro de campo o Colorado não consegue se encontrar e, além da queda na Copa do Brasil que afetou diretamente a previsão de recursos a serem captados pelo clube em 2020, vem perdendo de vista os primeiros colocados na briga pelo Campeonato Brasileiro.
Em declaração recente, o vice-presidente de futebol, Alexandre Barcellos, refletiu a preocupação existente em torcedores do Inter que, nas redes sociais, manifestam sua insatisfação desde a escolha de Abel Braga como o substituto de Coudet.
- Temos que olhar jogo a jogo. Vamos resolver nossas questões através da obtenção dos resultados, para reverter esse cenário. Oscilando muito, temos que admitir. Não estamos gostando.
Na próxima quarta-feira (2), o Internacional vai ter de superar todos os obstáculos referentes ao clima "pesado" na busca de angariar uma vantagem diante do Boca Juniors recebendo a equipe argentina pelo primeiro jogo nas oitavas de final da Copa Libertadores.

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