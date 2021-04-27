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futebol

Revelado pelo Fluminense, meia do Olímpia fala sobre retorno da Série A3 do Paulistão

Alex Júnior comemora a possibilidade de voltar aos gramados em torneio onde sua equipe não começou com bons resultados...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 09:40

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 09:40
Crédito: Meia de 24 anos tem passagens por Paulista e Itapirense (Divulgação/Olímpia
A Série A3 do Campeonato Paulista está de volta e o Olímpia fará seu primeiro jogo após a longa pausa nesta terça-feira (27) diante da Penapolense às 22h (de Brasília) em Penápolis.>Relembre como está a classificação da terceira divisão do PaulistãoA última partida do Galo Azul havia sido no dia 13 de março quando, recebendo no estádio Amilton Ferreira Alves o Desportivo Brasil, empatou em 0 a 0. Diante dos resultados ruins no início do estadual, a equipe que soma apenas dois pontos nos três primeiros jogos quer melhorar seu retrospecto neste retorno de competição.
O meia Alex Júnior, revelado na base do Fluminense, falou sobre a volta do estadual onde avaliou tanto a alegria pelo retorno dos jogos como também a importância de melhorar o desempenho. Além disso, o atleta de 24 anos de idade também analisou o fato de, nesse retorno, a equipe contar com um novo treinador diante da demissão de Oliveira e a chegada de Marcelo Dias.
- É bem complicado só ficar treinando e não ter jogo, semana após semana a gente criava uma expectativa de ter jogo e nunca tinha. Aí dava uma desanimada, por ver outras divisões em campo, mas não deixávamos de treinar - disse Alex.
- Vejo como boa essa pausa para nossa equipe porque não iniciamos bem no torneio. Estamos com um treinador novo e acredito que esse espaço de tempo deu para ele conhecer todos do grupo. Depois de dois empates seguidos, acredito num melhor retorno nesta terça - completou.

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