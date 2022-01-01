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Revelação do Vasco, Galarza agradece por 2021 e planeja 2022: 'Vêm coisas melhores'

Meio-campista viveu no ano recém-encerrado os primeiros passos da carreira profissional e deseja que a temporada que começa seja ainda mais produtiva...
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Publicado em 

01 jan 2022 às 15:03

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 15:03

O ano que acabou há pouco, para Matías Galarza, foi intenso. O paraguaio se destacou nos primeiros jogos, ganhou destaque, foi titular, foi comprado pelo Vasco, mas perdeu espaço. De todo modo, 2021 mereceu agradecimentos do meio-campista paraguaio. E ele planeja que 2022 será melhor.- Foi um ano que nunca na minha vida vou esquecer. O 2021 me fez ver muitas coisas diferentes da vida, me fez realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional, me fez crescer, viver longe da minha família, das pessoas que amo e me fez ver quem são os amigos de verdade. Obrigado a todos que estiveram comigo nas boas e nas más. Quero dizer a eles que em 2022 vêm coisas melhores. Eternamente obrigado, 2021 - publicou no Instagram.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
Galarza disputou 36 partidas em 2021. Marcou três gols no período. Até o momento, tem como principais concorrentes para a posição de volante Bruno Gomes e o recém-contratado Yuri.
+ Mudança de planos: A pedido de Zé Ricardo, Galarza não vai disputar a Copinha e fará pré-temporada
Crédito: GalarzamarcouumgolaçonoterceirojogocomoprofissionaldoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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