Revelação do Vasco, Galarza agradece por 2021 e planeja 2022: 'Vêm coisas melhores'

O ano que acabou há pouco, para Matías Galarza, foi intenso. O paraguaio se destacou nos primeiros jogos, ganhou destaque, foi titular, foi comprado pelo Vasco, mas perdeu espaço. De todo modo, 2021 mereceu agradecimentos do meio-campista paraguaio. E ele planeja que 2022 será melhor.- Foi um ano que nunca na minha vida vou esquecer. O 2021 me fez ver muitas coisas diferentes da vida, me fez realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional, me fez crescer, viver longe da minha família, das pessoas que amo e me fez ver quem são os amigos de verdade. Obrigado a todos que estiveram comigo nas boas e nas más. Quero dizer a eles que em 2022 vêm coisas melhores. Eternamente obrigado, 2021 - publicou no Instagram.