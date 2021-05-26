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Revelação do Campeonato Paulista, Renan agradece boa fase vivida no Palmeiras

Zagueiro de 19 anos ganhou a titularidade no esquema de três defensores utilizado por Abel Ferreira...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 11:00
Crédito: Staff Images/Conmebol
Grande sensação do começo de temporada palmeirense, Renan aproveitou muito bem as chances dadas por Abel Ferreira no Campeonato Paulista. Iniciando o estadual com a equipe alternativa, o jovem zagueiro usou a sequência na competição para se firmar no grupo titular, ganhando a vaga de Alan Empereur.
Um dos melhores em campo na semifinal diante do Corinthians e com um desempenho acima da média ao longo de todo o torneio, o camisa 3 ganhou o prêmio de Revelação do Campeonato, concedido pela Federação Paulista de Futebol.
– Muito feliz por conquistar o prêmio de revelação do Campeonato. É muito gratificante poder ajudar o Palmeiras dentro de campo e ter esse reconhecimento é muito bom. Foi um trabalho coletivo muito bem-feito de todo o grupo e de toda a comissão técnica, sou muito grato a todos eles. Infelizmente o título, que era o mais importante não veio, mas vamos trabalhar ainda mais para corrigir os erros e voltar a conquistar títulos. – disse o jogador sobre o prêmio individual.Na temporada de 2021, o zagueiro já entrou em campo em 14 oportunidades, sendo o segundo atleta da equipe mais escalado como titular, perdendo apenas para Weverton. No estadual, foram 10 confrontos e excelentes estatísticas, com seis jogos sem sofrer gols, 26 interceptações, 20 desarmes, 18 cortes e média de 68 ações com bola por jogo.
O número de jogos no estadual praticamente iguala toda a temporada passada do jovem defensor. Em 2020, Renan participou de 11 partidas, realizando sua estreia ainda com Vanderlei Luxemburgo, em setembro, e ganhando oportunidades com Abel Ferreira durante o surto de coronavírus dentro da delegação alviverde.– Sem dúvidas pude crescer bastante como atleta profissional nesse período. Foram clássicos importantes e decisões que sempre sonhei em jogar. Estou trabalhando para poder ajudar meus companheiros cada vez mais. – completou o defensor ressaltando a importância de atuar no Paulistão.
Consolidado como titular, Renan deverá novamente figurar na equipe do Palmeiras na próxima quinta-feira, diante do Universitário, no Allianz Parque, às 19h, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado, o Verdão luta apenas por uma boa colocação no ranking geral da competição.

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