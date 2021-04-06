Reus diz que Borussia Dortmund jogou bem, mas lamenta gol sofrido no final: 'Estamos irritados'

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Autor do gol do Borussia Dortmund na derrota para o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Champions League, o meia Marco Reus mostrou irritação com a forma como sua equipe perdeu. Após empatar o jogo aos 40 minutos, os alemães sofreram o golpe final aos 45 minutos, com Phil Foden.

+ Veja a tabela da Champions League- Estamos irritados. Ceder um segundo gol logo antes do final do jogo foi desnecessário. Dois segundos de nós desligados e eles mostraram sua qualidade. Temos que impedir que a cruz entre. No geral, acho que produzimos um ótimo desempenho - disse Reus à "DAZN".

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O camisa 11 fez um balanço do jogo, disse que o Borussia Dortmund ficou aquém na etapa inicial, mas comemorou a luta nos 45 minutos finais.