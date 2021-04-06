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Reus diz que Borussia Dortmund jogou bem, mas lamenta gol sofrido no final: 'Estamos irritados'

Meia marcou o gol que empatou a partida aos 40 minutos do segundo tempo, mas Borussia Dortmund tomou gol de Foden aos 45 minutos e fica em desvantagem no duelo...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 18:28
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Autor do gol do Borussia Dortmund na derrota para o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Champions League, o meia Marco Reus mostrou irritação com a forma como sua equipe perdeu. Após empatar o jogo aos 40 minutos, os alemães sofreram o golpe final aos 45 minutos, com Phil Foden.
+ Veja a tabela da Champions League- Estamos irritados. Ceder um segundo gol logo antes do final do jogo foi desnecessário. Dois segundos de nós desligados e eles mostraram sua qualidade. Temos que impedir que a cruz entre. No geral, acho que produzimos um ótimo desempenho - disse Reus à "DAZN".
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O camisa 11 fez um balanço do jogo, disse que o Borussia Dortmund ficou aquém na etapa inicial, mas comemorou a luta nos 45 minutos finais.
- Na primeiro tempo não mostramos tanta bravura como no segunda tempo, que foi melhor. Foi um jogo equilibrado, o City teve mais posse de bola e algumas oportunidades perigosas, mas gerimos muito bem o jogo e é uma pena que esta luta, energia e paixão que colocamos em campo não tenha sido recompensada - finalizou.

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