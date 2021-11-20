Reus decide, Dortmund vence e encosta no Bayern na Bundesliga

O Borussia Dortmund conquistou uma vitória emocionante contra o Stuttgart por 2 a 1 pela Bundesliga. Após um primeiro tempo morno, a equipe de Marco Rose saiu na frente com Mallen, sofreu o empate com Massimo, mas conseguiu o triunfo no fim da partida com Reus marcando o gol da vitória e fazendo com que os aurinegros se aproximem do Bayern de Munique na tabela.SEM DIREÇÃOO Dortmund deu sinais de que iria pressionar desde o início da partida e no início da primeira etapa teve uma grande chance com Reus em cobrança de falta da entrada da área, mas a batida passou perto da trave. Aos 14, Mallen teve grande oportunidade ao receber cruzamento livre de marcação, mas cabeceou sem direção.

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QUE SUSTOAos poucos, o Stuttgart saiu mais para o jogo e foi ganhando confiança na partida. Aos 21 minutos, Massimo encontrou espaço de fora da área e bateu para defesa tranquila de Kobel. Aos 13, Mangala recebeu longo lançamento, ajeitou para Coulibaly finalizar de primeira para o goleiro suíço operar um milagre.

DUELO EQUILIBRADONa segunda etapa, o Dortmund abriu o placar aos 10 minutos com Mallen recebendo passe na entrada da área e finalizando com desvio para o fundo das redes. Aos 17, o Stuttgart respondeu com Massimo sendo lançado em profundidade, driblando Hummels e empatando a partida. Os mandantes responderam com Akanji, que aproveitou espaço da intermediária e soltou uma bomba no travessão.

FINAL EMOCIONANTEApós o empate, o Stuttgart conseguiu assustar a torcida presente no Signal Iduna Park em outras ocasiões. No entanto, aos 39 minutos, em rápido contra-ataque da equipe aurinegra, Hazard foi encontrado por Reus dentro da área, limpou a marcação e bateu para ótima defesa de Mueller, mas o alemão aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.