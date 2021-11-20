Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reus decide, Dortmund vence e encosta no Bayern na Bundesliga

Após uma primeira etapa morna, equipe aurinegra encontrou dificuldades para criar chances claras de gol, mas conseguiu vitória emocionante no fim da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2021 às 13:25

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:25

O Borussia Dortmund conquistou uma vitória emocionante contra o Stuttgart por 2 a 1 pela Bundesliga. Após um primeiro tempo morno, a equipe de Marco Rose saiu na frente com Mallen, sofreu o empate com Massimo, mas conseguiu o triunfo no fim da partida com Reus marcando o gol da vitória e fazendo com que os aurinegros se aproximem do Bayern de Munique na tabela.SEM DIREÇÃOO Dortmund deu sinais de que iria pressionar desde o início da partida e no início da primeira etapa teve uma grande chance com Reus em cobrança de falta da entrada da área, mas a batida passou perto da trave. Aos 14, Mallen teve grande oportunidade ao receber cruzamento livre de marcação, mas cabeceou sem direção.
> Veja a tabela da Bundesliga
QUE SUSTOAos poucos, o Stuttgart saiu mais para o jogo e foi ganhando confiança na partida. Aos 21 minutos, Massimo encontrou espaço de fora da área e bateu para defesa tranquila de Kobel. Aos 13, Mangala recebeu longo lançamento, ajeitou para Coulibaly finalizar de primeira para o goleiro suíço operar um milagre.
DUELO EQUILIBRADONa segunda etapa, o Dortmund abriu o placar aos 10 minutos com Mallen recebendo passe na entrada da área e finalizando com desvio para o fundo das redes. Aos 17, o Stuttgart respondeu com Massimo sendo lançado em profundidade, driblando Hummels e empatando a partida. Os mandantes responderam com Akanji, que aproveitou espaço da intermediária e soltou uma bomba no travessão.
FINAL EMOCIONANTEApós o empate, o Stuttgart conseguiu assustar a torcida presente no Signal Iduna Park em outras ocasiões. No entanto, aos 39 minutos, em rápido contra-ataque da equipe aurinegra, Hazard foi encontrado por Reus dentro da área, limpou a marcação e bateu para ótima defesa de Mueller, mas o alemão aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.
Crédito: DortmundconquistougrandevitóriasobreoStuttgartnoSignalIdunaPark(INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados