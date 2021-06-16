Retorno de pilares dá solidez à defesa do Flamengo em duelo com o Coritiba

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo tem no setor ofensivo o grande trunfo para seguir enfileirando títulos, mas, com o objetivo de avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em duelo com o Coritiba, o Rubro-Negro também conta com o bom momento da defesa, que passa pelas voltas de dois pilares do setor: o goleiro Diego Alves e o zagueiro Rodrigo Caio. Ao lado de Willian Arão, Matheuzinho e Filipe Luís, o sistema defensivo buscará a quinta partida consecutiva sem sofrer gols, marca inédita na temporada. A bola rola às 21h30.+ Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE! Afastado de cinco partidas em maio por conta de uma fibrose na coxa direita, Diego Alves retornou à meta rubro-negra justamente contra o Vélez Sarsfield, em 27 de maio, quando iniciou-se à sequência de jogos sem sofrer gols. Desde então, o camisa 1 não foi vazado contra Palmeiras, Coritiba e América-MG.

Rodrigo Caio, também com problemas físicos, perdeu sete jogos entre abril e maio, voltando a atuar contra o Fluminense, na decisão do Carioca, e sendo titular em três dos quatro jogos da sequência sem gols. A única ausência do camisa 3 foi contra o Coritiba, há uma semana, por estar a serviço da Seleção.A presença do jovem Matheuzinho dá-se pela ausência de Isla, a serviço da seleção do Chile na Copa América. Do meio para frente, as baixas se acumulam. Everton Ribeiro e Gabigol, na Seleção Brasileira, Arrascaeta, no Uruguai, e Pedro, afastado com Covid-19, são outros desfalques do Fla, que será outra vez comandado por Maurício Souza na ausência de Rogério Ceni.