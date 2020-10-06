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futebol

Retorno de Honda é o trunfo do Botafogo para duelo com o Verdão

Meia, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, está liberado pelo departamento médico do Glorioso e deve atuar nesta quarta-feira, no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 19:38

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 19:38

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deposita as fichas em um retorno de impacto para se reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro. O meia Keisuke Honda se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo e deve ser titular na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Nilton Santos, em jogo válido pela décima-quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o retorno do astro nipônico, o técnico Bruno Lazaroni abre uma dúvida no meio de campo. Rafael Forster e Carlos Rentería disputam uma vaga.
O comandante também tende a ter à disposição Guilherme Santos para o confronto com o Verdão. O lateral-esquerdo, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, será uma opção para o banco de reservas do Glorioso.
A equipe tende a ser formada por: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Forster (Rentería), Caio Alexandre, Honda; Kalou, Rhuan e Matheus Babi.

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