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Retorno de Fred após duas semanas afastado marca treino do Fluminense; Bobadilla também se reapresenta

Camisa 9 se recupera de fissura na falange distal do seu pé esquerdo e garante: 'O pé já está quase 100%, agora é só a parte física e técnica mesmo'...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 18:13
Crédito: Mailson Santana/FFC
O Fluminense contou com uma "novidade" significativa na atividade da tarde desta segunda-feira (25), no CT Carlos Castilho. Em atividade marcada pelo ambiente descontraído devido à vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, o atacante Fred voltou a treinar com bola duas semanas após ter sofrido uma fissura na falange distal do seu pé esquerdo.O camisa 9 mostrou-se otimista por voltar a treinar com o restante do grupo.
- Estou me sentindo bem, graças a Deus. O pé já está quase 100%, agora é só a parte física e técnica mesmo, que estou sentindo um pouco a falta de ritmo. Fiquei pouco tempo parado, então acho que daqui a pouco estarei 100% de novo. Estou feliz de voltar a treinar junto aos companheiros - e emendou:
- Quero agradecer ao pessoal da fisioterapia, da preparação física, que fizeram um trabalho forte e muito bom - completou, em entrevista ao site oficial do clube. O Tricolor das Laranjeiras contou com outro retorno no setor ofensivo. Após acompanhar o nascimento de sua filha na Argentina, Bobadilla participou do treino no CT Carlos Castilho.
Devido ao período de inatividade, Fred não deve atuar contra o Santos, nesta quarta-feira (27). A partida vale pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Bobadilla, que não atuou na equipe contra Athletico-PR e Flamengo, já está integrado ao grupo. Ele concorre no setor com John Kennedy e Abel Hernández.

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