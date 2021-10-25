Retorno de Fred após duas semanas afastado marca treino do Fluminense; Bobadilla também se reapresenta

Crédito: Mailson Santana/FFC

O Fluminense contou com uma "novidade" significativa na atividade da tarde desta segunda-feira (25), no CT Carlos Castilho. Em atividade marcada pelo ambiente descontraído devido à vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, o atacante Fred voltou a treinar com bola duas semanas após ter sofrido uma fissura na falange distal do seu pé esquerdo.O camisa 9 mostrou-se otimista por voltar a treinar com o restante do grupo.

- Estou me sentindo bem, graças a Deus. O pé já está quase 100%, agora é só a parte física e técnica mesmo, que estou sentindo um pouco a falta de ritmo. Fiquei pouco tempo parado, então acho que daqui a pouco estarei 100% de novo. Estou feliz de voltar a treinar junto aos companheiros - e emendou:

- Quero agradecer ao pessoal da fisioterapia, da preparação física, que fizeram um trabalho forte e muito bom - completou, em entrevista ao site oficial do clube. O Tricolor das Laranjeiras contou com outro retorno no setor ofensivo. Após acompanhar o nascimento de sua filha na Argentina, Bobadilla participou do treino no CT Carlos Castilho.

Devido ao período de inatividade, Fred não deve atuar contra o Santos, nesta quarta-feira (27). A partida vale pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.