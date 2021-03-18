'Retorno de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid seria algo arriscado', avalia Rivaldo

Crédito: Betfair.net

Especialistas esportivos apontaram uma possível mudança de clube para Cristiano Ronaldo, craque da Juventus, que poderia retornar ao Real Madrid. Em entrevista à Betfair, Rivaldo avaliou essa possível mudança e as consequências que isso poderia trazer para CR7.

Veja a tabela do EspanholNa entrevista, o craque falou também sobre a situação do Barcelona e a possível permanência de Lionel Messi após a eleição de Juan Laporta para o comando do clube.

Sobre o futebol brasileiro, Rivaldo avaliou os desempenhos do Santos e do São Paulo, destacando a estratégia de montagem do elenco de cada um.

Retorno de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid seria algo arriscado- Essa semana e na sequência da eliminação da Juventus muitos estão dando como provável a saída de Cristiano Ronaldo no final da temporada, e um retorno ao Real Madrid vem sendo muito falado na imprensa. Em minha opinião, isso sempre dependerá daquilo que o Cristiano deseja para seu futuro. Ele é um ídolo no clube e acredito que os torcedores ficarão muito felizes com isso, mas por outro lado precisamos notar que ele já não é o mesmo jogador de há algumas temporadas atrás - disse o craque Rivaldo, embaixador da Betfair.

- Claro, ele continuaria fazendo muitos gols, mostrando toda sua determinação em campo, no entanto, correria o risco de ver muita cobrança da torcida do Madrid, pensando que ele continua sendo o mesmo de alguns anos atrás. Caso as coisas não corressem bem e o clube não tivesse sucesso no seu retorno, até mesmo sua imagem de ídolo poderia sair um pouco abalada, então, com certeza que um possível retorno ao Madrid iria conter um pouco de risco - disse.

Reviver duelo Messi-Ronaldo seria ótimo para o futebol espanhol e mundial- Num momento em que as chances de Lionel Messi permanecer no Barcelona foram reforçadas com a eleição de Juan Laporta, seria fantástico voltar a contar com aquele sensacional duelo que o argentino e o português protagonizaram durante muitos anos - falou.

- Poder assistir a um Barça-Real Madrid com ambos em campo seria muito emocionante, não só para a torcida dos dois clubes, como também para todos os fãs de futebol espalhados por esse mundo fora. O futebol espanhol recuperaria sua grande relevância mundial se superiorizando novamente aos outros grandes campeonatos como o inglês, alemão ou italiano - comentou Rivaldo.

Laporta deveria priorizar a permanência de Messi em vez de novas contratações- Todos sabemos que o Barcelona se encontra numa situação financeira muito difícil que se agravou ainda mais com a pandemia, então, eu não sou muito a favor de sair contratando novos jogadores nesta fase. O Barcelona deveria apostar forte na manutenção de sua estrela Lionel Messi, até porque Juan Laporta o conhece muito bem e poderá ter argumentos que outros não teriam - falou o brasileiro.

- Nós já vimos que o Messi vem aparecendo muito desde que Laporta chegou no clube, participando na eleição e até comparecendo na tomada de posse do novo presidente, então tudo isso são sinais de que ele está disposto a conversar e quem sabe chegar num entendimento. Ele é um patrimônio do clube e com ele permanecendo, todos os valores negociados em patrocínios, bilheteria, acabam sendo inflacionados por sua enorme reputação mundial - disse o craque, embaixador da Betfair.

- Honestamente, acredito que o clube se beneficiaria muito de manter sua estrela ao invés de deixá-lo sair para trazer novos jogadores que não sabemos se irão resultar com a camisa do Barcelona - disse.

Ronald Koeman deve continuar na próxima temporada​- Há rumores circulando na imprensa espanhola de que Juan Laporta é um admirador do técnico do RB Leipzig Julian Naglesmann e pode estar considerando uma troca de técnico no final da temporada. Penso que seria um erro e algo injusto para o Koeman pois ele vem fazendo um bom trabalho em circunstâncias muito difíceis. Além disso, agora que o clube está recuperando sua estabilidade, a tendência é que as coisas só possam melhorar no futuro - falou.

- Ele está apostando muito em jovens jogadores, conseguiu classificar para a final da Copa do Rei e ainda briga pelo Campeonato Espanhol, então não tem porque estar pensando numa coisa dessas nesse momento. O importante é dar confiança para o atual técnico que está desenvolvendo um trabalho meritório - disse o ex-jogador.

Viní Jr. precisa seguir treinando sua finalizaçãoVinicius Jr. foi elogiado pelo técnico Zinedine Zidane e pelo capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, depois de sua última partida. Rivaldo concordou com os elogios, mas chamou a atenção para um ponto importante:

- O jovem Vinícius teve mais uma grande atuação pela Champions contra o Atalanta participando em ótimas jogadas e ganhando um pênalti para o Real Madrid, porém voltou a pecar na finalização. Já é claro que ele vem sentindo grandes dificuldades nesse quesito do jogo e precisa seguir treinando nesse aspecto específico do jogo, algo que eu sei ele está fazendo - disse na entrevista à Betfair.

- Além disso, ele também precisa de ter um pouco mais de tranquilidade em frente ao gol, pois só assim poderá acertar mais vezes. Eu penso que isso também passa por alguma ansiedade que ele vem sentindo com o decorrer das partidas e no momento em que conseguir marcar em partidas sucessivas tudo irá mudar - comentou o craque Rivaldo.