Retorno de Chay, Erison e comando: o que ficar de olho no Botafogo contra o Resende, pelo Carioca

Sem tempo de descanso. Após vencer o Vasco no Maranhão, o Botafogo mede forças com o Resende às 18h desta quinta-feira no Estádio Nilton Santos em jogo válido pela 7ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

O L! destaca cinco pontos a serem observados na equipe de General Severiano na partida. Confira!

Chay: relacionado pela primeira vez em 2022. O meio-campista está recuperado de uma cirurgia no joelho e, livre, foi chamado para o jogo. Ainda sem o ritmo ideal de jogo, deve começar do banco, mas é o grande atrativo do duelo.

Erison: 'El Toro' abriu a contagem. O camisa 89 marcou pela primeira vez contra o Vasco, no último domingo. Reforço para essa temporada vindo do Brasil do Pelotas, o atacante ganhou confiança. A ver se mantém o nível entre os titulares.

Classificação: ainda faltam quatro partidas - 12 pontos, consequentemente - a serem disputadas, mas os times grandes já começam a abrir uma distância em relação aos outros adversários na tabela. O Botafogo pode ficar ainda mais perto de uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara com uma vitória.

Lúcio Flávio: interino em um momento que o clube passa por importantes mudanças internas, o ex-meia terá, mais uma vez, a chance de comandar a equipe. Apesar da vitória contra o Vasco, a equipe teve dificuldade de se impor no Maranhão - principalmente no começo do segundo tempo.

Luiz Fernando: o Botafogo perdeu Diego Gonçalves, o jogador com mais participações diretas para gols no time na temporada 2022. Com outros desfalques no setor ofensivo, o camisa 19 tem a oportunidade de se impor e mostrar serviço.