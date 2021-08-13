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Retorno de Cano, desfalques e desempenho defensivo: o que ficar de olho no jogo do Vasco contra o Remo

Argentino estará de volta depois de cumprir suspensão na terça diante do Vila Nova (GO). Apesar disso, Lisca não poderá contar com sete jogadores e a defesa merece atenção...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 12:00

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 12:00

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco entra em campo nesta sexta-feira em busca da terceira vitória seguida e de olho no G4 da Série B. Com 28 pontos, a equipe tenta se firmar no pelotão de frente e emendar uma sequência positiva. No entanto, o time terá vários desfalques importantes em meio à suspensões e lesões. Por outro lado, terá os retornos de Germán Cano e do medalhista olímpico Ricardo Graça.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Em caso de vitória, e uma combinação de resultados, o Gigante da Colina pode terminar a rodada entre os quatro primeiros. Para isso, terá que enfrentar o desafio de vencer melhorar o desempenho fora de casa e mostrar a força do elenco com os desfalques. Dito isto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para ficar e olho no duelo desta sexta-feira.
+ De virada, Vasco vence o Flamengo em São Januário e abre vantagem na final do Brasileirão Sub-17
- Cano de volta - Vasco ganha óbvio poder de fogo com a volta do centroavante titular, que precisou ser desfalque do último jogo por suspensão. O argentino está animado com o retorno e será novamente a esperança de gols da equipe no Estádio Baenão, em Belém.
- Quebra-cabeça - Lisca tem lesionados e suspensos que obrigaram Ricardo Graça a antecipar o retorno. Mas ainda não é certo de o campeão olímpico começar jogando. A lista de desfalques é extensa: Leandro Castan, Léo Matos, Marquinhos Gabriel, Michel, Daniel Amorim, Morato e Bruno Gomes.
- A presença dos Jovens - Gabriel Pec deverá voltar a ser titular diante do extenso número de desfalques. Além dele, o jovem Arthur Sales deverá voltar a ser acionado a partir do banco de reservas. Juninho, por sua vez, deve ser novamente titular do meio de campo vascaíno e tem conquistado seu espaço desde a chegada de Lisca.
- Desempenho defensivo - Embora tenha passado por sustos, principalmente contra o Vila Nova, já é o segundo jogo seguido que Vanderlei não leva gol. A retaguarda parece estar se acertando, porém passará por mudanças com o desfalque de Leandro Castan, que também não atuou no segundo tempo na terça. Na partida contra os goianos, Miranda foi titular e a tendência é que permaneça entre os onze.
- Remo - Lisca elogiou a comissão técnica do adversário do Vasco nesta sexta-feira. Ele herdou do técnico Felipe Conceição o América-MG que quase havia conquistado o acesso em 2019. Subiu em 2020 com uma excelente campanha. A equipe paraense, apesar de não vencer há dois jogos, conseguiu uma boa arrancada e se afastou da zona da degola.

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