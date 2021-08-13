Retorno de Cano, desfalques e desempenho defensivo: o que ficar de olho no jogo do Vasco contra o Remo

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco entra em campo nesta sexta-feira em busca da terceira vitória seguida e de olho no G4 da Série B. Com 28 pontos, a equipe tenta se firmar no pelotão de frente e emendar uma sequência positiva. No entanto, o time terá vários desfalques importantes em meio à suspensões e lesões. Por outro lado, terá os retornos de Germán Cano e do medalhista olímpico Ricardo Graça.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Em caso de vitória, e uma combinação de resultados, o Gigante da Colina pode terminar a rodada entre os quatro primeiros. Para isso, terá que enfrentar o desafio de vencer melhorar o desempenho fora de casa e mostrar a força do elenco com os desfalques. Dito isto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para ficar e olho no duelo desta sexta-feira.

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- Cano de volta - Vasco ganha óbvio poder de fogo com a volta do centroavante titular, que precisou ser desfalque do último jogo por suspensão. O argentino está animado com o retorno e será novamente a esperança de gols da equipe no Estádio Baenão, em Belém.

- Quebra-cabeça - Lisca tem lesionados e suspensos que obrigaram Ricardo Graça a antecipar o retorno. Mas ainda não é certo de o campeão olímpico começar jogando. A lista de desfalques é extensa: Leandro Castan, Léo Matos, Marquinhos Gabriel, Michel, Daniel Amorim, Morato e Bruno Gomes.

- A presença dos Jovens - Gabriel Pec deverá voltar a ser titular diante do extenso número de desfalques. Além dele, o jovem Arthur Sales deverá voltar a ser acionado a partir do banco de reservas. Juninho, por sua vez, deve ser novamente titular do meio de campo vascaíno e tem conquistado seu espaço desde a chegada de Lisca.

- Desempenho defensivo - Embora tenha passado por sustos, principalmente contra o Vila Nova, já é o segundo jogo seguido que Vanderlei não leva gol. A retaguarda parece estar se acertando, porém passará por mudanças com o desfalque de Leandro Castan, que também não atuou no segundo tempo na terça. Na partida contra os goianos, Miranda foi titular e a tendência é que permaneça entre os onze.