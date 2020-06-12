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Retorno da Champions com jogos em uma só cidade ganha força na Uefa

De acordo com o jornal espanhol 'Marca', entidade pretende criar um super-torneio na reta final da competição para evitar viagens e permitir que a Liga seja decidida em 11 dias...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 14:59

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 14:59

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Na próxima quarta, o Comitê Executivo da Uefa realizará uma reunião para bater o martelo sobre o futuro da atual edição da Champions League 2019/20. Segundo o jornal espanhol 'Marca', a entidade pretende criar um super-torneio na reta final da competição para evitar viagens e permitir que a Liga seja decidida em 11 dias.
Assim, a Uefa está inclinada a realizar todas as partidas restantes da competição em apenas uma cidade-sede. A mudança seria para evitar problemas para as equipes em meio à pandemia e o alto risco de contágio da doença nas possíveis viagens, apesar dos contratos televisivos.
O novo formato agrada os dirigentes e começou a ganhar força nas últimas semanas. Neste sentido, a fase final do torneio pode ser disputada de 12 a 23 de agosto. Todavia, ainda está em aberto a cidade que será escolhida para receber os jogos da super competição. Apesar do palco original ser Istambul e as autoridades turcas ainda defenderam a disputa no país, Lisboa e Munique surgem como alternativas para a decisão e para as partidas que restam.
Vale lembrar que a final da Champions League estava marcada para o dia 30 de maio, no Estádio Ataturk, em Istambul. Entretanto, a pandemia global do novo coronavírus que virou o mundo do avesso interrompeu a competição no meio da fase de oitavas de final, com quatro duelos ainda a serem definidos.
A Uefa recentemente decidiu priorizar as Ligas Nacionais, que serão finalizadas nos meses de junho e julho antes de apresentar uma solução para as competições continentais. Até o momento, já estão classificados para as quartas de finais Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético de Madrid e RB Leizpig. Restam ser decididos os confrontos Manchester City x Real Madrid, Bayern de Munique x Chelsea, Juventus x Lyon e Barcelona x Napoli.E MAIS:Tottenham pode oferecer jogadores por Coutinho, diz jornalDe olho no mercado, Inter de Milão quer Héctor Bellerín, diz jornalEm entrevista, Saul Ñíguez afirma: 'Não tenho notícias de nenhum clube, estou focado no Atlético de Madrid'Balotelli decide processar Brescia por não pagar o salário de marçoCavani não diminui pedida salarial: 12 milhões de euros por anoInter de Milão busca Federico Chiesa, da Fiorentina, para substituir Lautaro E MAIS:

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