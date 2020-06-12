Retorno da Champions com jogos em uma só cidade ganha força na Uefa

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Na próxima quarta, o Comitê Executivo da Uefa realizará uma reunião para bater o martelo sobre o futuro da atual edição da Champions League 2019/20. Segundo o jornal espanhol 'Marca', a entidade pretende criar um super-torneio na reta final da competição para evitar viagens e permitir que a Liga seja decidida em 11 dias.

Assim, a Uefa está inclinada a realizar todas as partidas restantes da competição em apenas uma cidade-sede. A mudança seria para evitar problemas para as equipes em meio à pandemia e o alto risco de contágio da doença nas possíveis viagens, apesar dos contratos televisivos.

O novo formato agrada os dirigentes e começou a ganhar força nas últimas semanas. Neste sentido, a fase final do torneio pode ser disputada de 12 a 23 de agosto. Todavia, ainda está em aberto a cidade que será escolhida para receber os jogos da super competição. Apesar do palco original ser Istambul e as autoridades turcas ainda defenderam a disputa no país, Lisboa e Munique surgem como alternativas para a decisão e para as partidas que restam.

Vale lembrar que a final da Champions League estava marcada para o dia 30 de maio, no Estádio Ataturk, em Istambul. Entretanto, a pandemia global do novo coronavírus que virou o mundo do avesso interrompeu a competição no meio da fase de oitavas de final, com quatro duelos ainda a serem definidos.