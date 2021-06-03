Retorno aos gramados de Paulinho Moccelin é elogiado por técnico do Sport

Crédito: Jogador é um 'velho conhecido' de Umberto Louzer (Anderson Stevens/Sport

Além do natural alívio sentido pelo técnico Umberto Louzer com o Sport conseguindo buscar um valioso ponto na estreia do Brasileirão contra o Internacional no Beira-Rio, o treinador também teve outro motivo para comemorar em relação a um dos reforços contratados pelo clube, Paulinho Moccelin.>Baixe o APP Lance! ResultadosIsso porque o jogador que ele conhece de seu último trabalho na Chapecoense não atuava há quatro meses. Tendo rompido os ligamentos do tornozelo e fraturado a fíbula defendendo o time de Santa Catarina, Paulinho chegou em fase final de recuperação no Leão e demonstrou boa movimentação nos 78 minutos que esteve em campo no Beira-Rio.

Mesmo pontuando a necessidade do atleta readquirir ritmo de jogo pelo longo tempo de inatividade, Louzer ressaltou a dedicação de Moccelin para cumprir sua função tática e a possibilidade de dar ainda mais a equipe quando estiver em melhores condições físicas.

- Ele se dedicou até o final. Enquanto teve as condições físicas para nos ajudar teve um papel importante na questão tática. É um atleta que tem nossa confiança e tenho certeza que vai ajudar bastante ao longo da temporada - disse Louzer ao portal 'ge'.