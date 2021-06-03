Retorno aos gramados de Paulinho Moccelin é elogiado por técnico do Sport

Além do natural alívio sentido pelo técnico Umberto Louzer com o Sport conseguindo buscar um valioso ponto na estreia do Brasileirão contra o Internacional no Beira-Rio, o treinador também teve outro motivo para comemorar em relação a um dos reforços contratados pelo clube, Paulinho Moccelin.>Baixe o APP Lance! ResultadosIsso porque o jogador que ele conhece de seu último trabalho na Chapecoense não atuava há quatro meses. Tendo rompido os ligamentos do tornozelo e fraturado a fíbula defendendo o time de Santa Catarina, Paulinho chegou em fase final de recuperação no Leão e demonstrou boa movimentação nos 78 minutos que esteve em campo no Beira-Rio.
Mesmo pontuando a necessidade do atleta readquirir ritmo de jogo pelo longo tempo de inatividade, Louzer ressaltou a dedicação de Moccelin para cumprir sua função tática e a possibilidade de dar ainda mais a equipe quando estiver em melhores condições físicas.
- Ele se dedicou até o final. Enquanto teve as condições físicas para nos ajudar teve um papel importante na questão tática. É um atleta que tem nossa confiança e tenho certeza que vai ajudar bastante ao longo da temporada - disse Louzer ao portal 'ge'.
- Gostei da atuação. Claro que por estar voltando de um longo tempo de inatividade, ainda requer ritmo de jogo. Cumpriu com sua função. Pelo potencial do atleta, tem margem ainda para evolução. Tenho certeza que vai evoluir, assim como os demais do elenco. Tem potencial para nos oferecer ainda mais - concluiu.