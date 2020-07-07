Retaguarda: números apontam para evolução do Vasco também na defesa

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

O Vasco, agora com Ramon Menezes de treinador, mostrou uma nova identidade nas duas partidas até aqui. Ofensivamente, virtudes já elencadas aqui e aqui. Mas o time que venceu Madureira e Macaé com Germán Cano marcando os quatro gols também evoluiu defensivamente? Analisamos fatos e números do Footstats de partidas contra outros pequenos do Carioca.

Nas duas partidas o Vasco levou um gol. Foi contra o Macaé, na falha de Fernando Miguel segundo após ele mesmo fazer grande defesa. No jogo seguinte, o goleiro voltou a sair do gol de maneira controversa. Menos mal para o Cruz-Maltino que Ygor Catatau desperdiçou a oportunidade clara.

Nos dois jogos com Ramon Menezes no comando, o Vasco foi pouco ameaçado:

O Macaé finalizou quatro vezes, duas a gol.O Madureira finalizou cinco vezes, uma a gol.

Na comparação com qualquer partida do Estadual contra times pequenos, o número de oportunidades concedidas é bem menor.

Volta Redonda: 13 finalizações, cinco no gol.Resende: dez finalizações, duas no gol.Portuguesa: nove finalizações, seis no gol.Cabofriense: 12 finalizações, cinco no gol.Boavista: 12 finalizações, quatro no gol.

Nas duas partidas sob as ordem do ex-meia, o adversário teve menos de 40% de posse de bola. Nos jogos anteriores do Campeonato Carioca, não houve o mesmo domínio, salvas duas exceções.

Volta Redonda: 40,6%.Resende: 43,5%.Bangu: 40,5%.Portuguesa: 50,8%.Cabofriense: 34%.Boavista: 37%

Com um gol sofrido em dois jogos, a média é: 0,5 gol/jogo.No Carioca, até então, o Vasco havia levado oito gols em nove jogos: 0,88 gol/jogo.Na temporada, dez gols sofridos em 14 jogos: 0,71 gol/jogo.