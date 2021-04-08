Reservas treinam na Argentina após vitória do Palmeiras em jogo de ida da Recopa

Após a vitória de ontem (7) sobre o Defensa y Justicia, por 2 a 1, em Florêncio Varela, na Argentina, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras treinou no CT do San Lorenzo na manhã desta quinta-feira (8). Todos os jogadores que iniciaram o jogo como reservas participaram do treinamento, além de Weverton, que também esteve presente.>> Agora vale título da Supercopa! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoEm conjunto com seus auxiliares, Abel Ferreira propôs uma hora de atividades técnicas em campo reduzido. Com quatro golzinhos, posicionados nos extremos do campo, os quatro grupos de jogadores divididos pela comissão deveriam roubar a bola, trocar passes e finalizar nos alvos.Ao final da atividade, os atletas foram separados em dois grupos maiores e treinaram posicionamentos, marcações, infiltrações e outros aspectos táticos. Por sua vez, os titulares realizaram um trabalho de regeneração no hotel comandados pelo Núcleo de Saúde e Performance.