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futebol

Reservas treinam na Argentina após vitória do Palmeiras em jogo de ida da Recopa

Enquanto isso, os titulares fizeram um trabalho de regeneração no hotel com o Núcleo de Saúde e Performance
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 15:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a vitória de ontem (7) sobre o Defensa y Justicia, por 2 a 1, em Florêncio Varela, na Argentina, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras treinou no CT do San Lorenzo na manhã desta quinta-feira (8). Todos os jogadores que iniciaram o jogo como reservas participaram do treinamento, além de Weverton, que também esteve presente.>> Agora vale título da Supercopa! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoEm conjunto com seus auxiliares, Abel Ferreira propôs uma hora de atividades técnicas em campo reduzido. Com quatro golzinhos, posicionados nos extremos do campo, os quatro grupos de jogadores divididos pela comissão deveriam roubar a bola, trocar passes e finalizar nos alvos.Ao final da atividade, os atletas foram separados em dois grupos maiores e treinaram posicionamentos, marcações, infiltrações e outros aspectos táticos. Por sua vez, os titulares realizaram um trabalho de regeneração no hotel comandados pelo Núcleo de Saúde e Performance.
De volta ao Brasil na tarde de hoje, o elenco se apresentará nesta sexta-feira (9), às 16h, na Academia de Futebol, para dar sequência aos preparativos para a decisão da Supercopa do Brasil. O confronto contra o Flamengo acontece neste domingo (11), às 11h (horário de Brasília), no Mané Garrincha.

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