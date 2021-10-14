Reservas contribuem com futebol, gols e assistências, e minimizam prejuízo do Flamengo com a data Fifa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Substituir Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol no Flamengo não é das tarefas mais simples, mas os jogadores escolhidos por Renato Gaúcho cumpriram as respectivas missões com sucesso nos últimos três jogos. As contribuições de Matheuzinho, Michael, Vitinho, Kenedy e Pedro foram fundamentais para a conquista de sete dos nove pontos em disputa no período, minimizando o prejuízo do clube na data Fifa que se encerra hoje.Dos sete gols marcados contra Red Bull Bragantino (1 a 1), Fortaleza (3 a 0) e Juventude (3 a 1), os cinco jogadores citados só não participaram diretamente de um - o de falta de Andreas Pereira, no Maracanã. No mais, foram seis bolas na rede e quatro assistências. Veja, abaixo, como foi o rendimento de cada um!

O desempenho do grupo nas últimas semanas foi elogiado por Renato Gaúcho.

- Costumo dizer que tenho um grupo, que não tenho um time de 11 jogadores. O que falta às vezes é o entrosamento. Todos os jogos mudamos. Não estou me queixando, é por isso que temos um grupo forte. A diretoria está de parabéns. É importante o torcedor entender também que vamos ter essas dificuldades de entrosamento. Mesmo assim estamos respondendo bem.PEDRO SUBSTITUI GABIGOL À ALTURA

Na ausência de Gabigol, Pedro foi a referência de ataque e correspondeu com aquilo que sabe fazer de melhor: gols. Um em cada uma das três partidas. Além disso, o camisa 21 coroou as boas atuações que teve com assistência magnífica para Kenedy abrir o placar na vitória sobre o Juventude, no Maraca.

Assim, Pedro chegou aos 17 gols na atual temporada (sete no Brasileirão), encostando em Bruno Henrique, vice-artilheiro do clube com 18. Gabigol é o goleador máximo do Fla, com 27, e seguirá com a "sombra" do centroavante.MATHEUZINHO 'PÕE FOGO' NA DISPUTA

Quem atuou os 270 minutos (mais acréscimos) foi o jovem Matheuzinho, substituto de Isla. Além da assistência para Michael, em grande jogada individual, o lateral-direito criou vários lances de perigo aos adversários, mostrando bom entendimento com Arão, Vitinho, Michael, Kenedy & Cia.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vitinho não atuou contra o Juventude. Contudo, foi o substituto de Arrascaseta nos jogos anteriores e repetiu o desempenho que vem tendo ao longo da temporada, com boa produção pela faixa central do campo. Contra o Bragantino, deu a assistência para Pedro. Foi o 13º passe decisivo do camisa 11, garçom da equipe no ano ao lado de Arrasca.MICHAEL, O XODÓ DE RENATO GAÚCHO

Um dos principais nomes da passagem de Renato pelo Flamengo até aqui, Michael fez mais três partidas boas nesta data Fifa. Os dois gols contra o Fortaleza e a assistência para Pedro, contra o Juventude, comprovam isso.

O veloz e driblador atacante segue em alta com o técnico, sendo o único jogador que atuou nas 24 partidas do Flamengo desde a chegada de Renato.KENEDY MOSTRA POTENCIAL EM 1ª VEZ COMO TITULAR

Nesta quarta, além dos convocados, o Flamengo não teve Bruno Henrique (lesionado) e Vitinho (suspenso). Assim, Kenedy teve a oportunidade de ser titular pela primeira vez desde que chegou ao clube. E foi muito bem, participou dos principais lances de ataque e marcou um golaço no primeiro tempo. A adaptação do atacante foi analisada pelo treinador após a vitória.