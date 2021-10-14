Reservas contribuem com futebol, gols e assistências, e minimizam prejuízo do Flamengo com a data Fifa

Substituir Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol no Flamengo não é das tarefas mais simples, mas os jogadores escolhidos por Renato Gaúcho cumpriram as respectivas missões com sucesso nos últimos três jogos. As contribuições de Matheuzinho, Michael, Vitinho, Kenedy e Pedro foram fundamentais para a conquista de sete dos nove pontos em disputa no período, minimizando o prejuízo do clube na data Fifa que se encerra hoje.Dos sete gols marcados contra Red Bull Bragantino (1 a 1), Fortaleza (3 a 0) e Juventude (3 a 1), os cinco jogadores citados só não participaram diretamente de um - o de falta de Andreas Pereira, no Maracanã. No mais, foram seis bolas na rede e quatro assistências. Veja, abaixo, como foi o rendimento de cada um!
O desempenho do grupo nas últimas semanas foi elogiado por Renato Gaúcho.
- Costumo dizer que tenho um grupo, que não tenho um time de 11 jogadores. O que falta às vezes é o entrosamento. Todos os jogos mudamos. Não estou me queixando, é por isso que temos um grupo forte. A diretoria está de parabéns. É importante o torcedor entender também que vamos ter essas dificuldades de entrosamento. Mesmo assim estamos respondendo bem.PEDRO SUBSTITUI GABIGOL À ALTURA
Na ausência de Gabigol, Pedro foi a referência de ataque e correspondeu com aquilo que sabe fazer de melhor: gols. Um em cada uma das três partidas. Além disso, o camisa 21 coroou as boas atuações que teve com assistência magnífica para Kenedy abrir o placar na vitória sobre o Juventude, no Maraca.
Assim, Pedro chegou aos 17 gols na atual temporada (sete no Brasileirão), encostando em Bruno Henrique, vice-artilheiro do clube com 18. Gabigol é o goleador máximo do Fla, com 27, e seguirá com a "sombra" do centroavante.MATHEUZINHO 'PÕE FOGO' NA DISPUTA
Quem atuou os 270 minutos (mais acréscimos) foi o jovem Matheuzinho, substituto de Isla. Além da assistência para Michael, em grande jogada individual, o lateral-direito criou vários lances de perigo aos adversários, mostrando bom entendimento com Arão, Vitinho, Michael, Kenedy & Cia.
Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vitinho não atuou contra o Juventude. Contudo, foi o substituto de Arrascaseta nos jogos anteriores e repetiu o desempenho que vem tendo ao longo da temporada, com boa produção pela faixa central do campo. Contra o Bragantino, deu a assistência para Pedro. Foi o 13º passe decisivo do camisa 11, garçom da equipe no ano ao lado de Arrasca.MICHAEL, O XODÓ DE RENATO GAÚCHO
Um dos principais nomes da passagem de Renato pelo Flamengo até aqui, Michael fez mais três partidas boas nesta data Fifa. Os dois gols contra o Fortaleza e a assistência para Pedro, contra o Juventude, comprovam isso.
O veloz e driblador atacante segue em alta com o técnico, sendo o único jogador que atuou nas 24 partidas do Flamengo desde a chegada de Renato.KENEDY MOSTRA POTENCIAL EM 1ª VEZ COMO TITULAR
Nesta quarta, além dos convocados, o Flamengo não teve Bruno Henrique (lesionado) e Vitinho (suspenso). Assim, Kenedy teve a oportunidade de ser titular pela primeira vez desde que chegou ao clube. E foi muito bem, participou dos principais lances de ataque e marcou um golaço no primeiro tempo. A adaptação do atacante foi analisada pelo treinador após a vitória.
- O Kenedy me surpreendeu. Há muito tempo que ele não começava uma partida. Venho trocando ideias com ele, estou soltando ele aos poucos. Fiquei feliz pelo gol que ele fez também. Um gol bonito também. Fez uma boa estreia começando uma partida. Sabia que ele não iria aguentar os 90 minutos. Falei que ele ia começar o segundo tempo e quando ele não aguentasse mais pediria para sair. Nosso combinado foi lá pelos 15, foi o que ele pediu.