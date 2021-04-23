Resende x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O mando é do Resende, mas o duelo é na casa do Vasco. Em São Januário, o time de Marcelo Cabo entra em campo praticamente classificado para a Taça Rio, mas já relegou o torneio para o segundo plano. Do outro lado, uma equipe que obteve a permanência na elite, tem chance até de passar o Cruz-Maltino, só que já dispensou 11 jogadores. Destes, ao menos seis titulares. Assim estão os oponentes do duelo que começará às 16 horas deste sábado.O Vasco deu folga para jogadores que não tiveram férias, casos de Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Matías Galarza, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis. Há jogadores lesionados e outros que serão poupados: Ernando e Marquinhos Gabriel nem foram relacionados.