Resende x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O mando é do Resende, mas o duelo é na casa do Vasco. Em São Januário, o time de Marcelo Cabo entra em campo praticamente classificado para a Taça Rio, mas já relegou o torneio para o segundo plano. Do outro lado, uma equipe que obteve a permanência na elite, tem chance até de passar o Cruz-Maltino, só que já dispensou 11 jogadores. Destes, ao menos seis titulares. Assim estão os oponentes do duelo que começará às 16 horas deste sábado.O Vasco deu folga para jogadores que não tiveram férias, casos de Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Matías Galarza, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis. Há jogadores lesionados e outros que serão poupados: Ernando e Marquinhos Gabriel nem foram relacionados.
FICHA TÉCNICARESENDE X VASCO
Data/Hora: 24/4/2021, às 16hLocal: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota CorreiaOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson Luís, Flávio, Marcão, Joanderson e Halls; Derli, João Felipe, Gabriel Justino e Jeffinho; Igor Bolt, Kaique.
Lesionado: -Suspensos: NinguémVoltam de suspensão: Ninguém
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VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca (Riquelme); Andrey e Bruno Gomes; Morato, Carlinhos e Leo Jabá; Cano.
Lesionados: MT, Vinícius e Talles MagnoSuspensos: NinguémVoltam de suspensão: Ninguém
PALPITESNa redação do LANCE!, 10% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Resende. Entendem que o empate é o resultado mais provável 20%, e 70% apostam no Vasco.