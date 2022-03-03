Resende x Fluminense: Veja como comprar ingressos para o jogo em Volta Redonda

O Fluminense abriu as vendas de ingressos para a partida diante do Resende, neste sábado, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida vale o título antecipado da Taça Guanabara para o Tricolor, que precisa de uma vitória para ser campeão. Na condição de visitante, o Fluminense conseguiu negociar com a equipe mandante um desconto de 50% no valor das entradas para seus sócios, independentemente da categoria.A venda para os sócios do Fluminense será exclusiva na sede do clube, em Laranjeiras, e na Bilheteria Amarela do estádio no dia do jogo (a partir das 13h). Cada sócio terá direito a um ingresso com desconto e precisa estar ativo e adimplente. No momento da compra, o associado deverá apresentar sua carteirinha ou estar logado no Portal do Sócio em seu smartphone.

Para o público geral, haverá venda on-line através do site www.tickethub.com.br. O ingresso é carregado no celular e não será necessário trocar na bilheteria. A venda on-line vai ser encerrada nesta sexta (04/03), às 23h59.

De acordo com o protocolo adotado pela equipe mandante, maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no momento da compra do ingresso e no acesso ao estádio. Menores de 18 anos não precisarão apresentar comprovante de vacinação.VALORES

Arquibancada- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 20- Não-Sócios / Inteira - R$ 40

Social- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 30- Não-Sócios / Inteira - R$ 60

PONTOS DE VENDA

Laranjeiras - Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dia 03/03 (quinta-feira), das 10h às 17h- Dia 04/03 (sexta-feira), das 10h às 17h

Estádio Raulino de Oliveira – Bilheteria Amarela (exclusiva para Sócios do Fluminense)- Dia 05/03 (sábado), das 13h até o final do primeiro tempo

Estádio Raulino de Oliveira - Bilheterias Azul e Verde (torcida do Fluminense / Não-Sócios)- Dia 03/03 (quinta-feira), das 10h às 17h- Dia 04/03 (sexta-feira), das 10h às 17h- Dia 05/03 (sábado), das 10h até o final do primeiro tempo

GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão retirar o ingresso em Laranjeiras ou no Estádio Raulino de Oliveira na quinta (03/03) ou na sexta (04/03). Será obrigatória a comprovação do benefício no ato da retirada. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.

ACESSO AO ESTÁDIO- Os portões abrirão às 14h- É obrigatório o uso de máscara- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio