Rescisão do lateral Neto Borges com o Vasco é publicada pelo BID da CBF

Crédito: Neto Borges fez 23 jogos com a camisa do Vasco e deu uma assistência (Reprodução / Dugout

Chegou ao fim a passagem do lateral-esquerdo Neto Borges pelo Vasco. Nesta quarta, a rescisão do jogador foi oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o atleta retornará ao Genk, da Bélgica, no qual tem contrato até dezembro de 2022.

> Confira e simule a Série B do Campeonato BrasileiroNascido em Saubara, na Bahia, o jogador se destacou no Tubarão (campeão da Copa Santa Catarina em 2017), e foi vendido para o futebol sueco, assinando com o Hammarby. No ano seguinte, o Genk se interessou e adquiriu o passe do atleta. Ele foi campeão do Belga na temporada 2018/2019, mas perdeu espaço devido à uma lesão e problemas no pé.

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Durante a gestão do ex-presidente Alexandre Campello, o lateral despertou o interesse do Vasco, foi contratado, e ficou como opção para o então técnico Ramon Menezes. Ao longo de sua passagem pelo clube carioca, ele disputou 23 partidas e deu uma assistência, tendo mais oportunidades na época em que o técnico Ricardo Sá Pinto esteve à frente do clube.

Após o rebaixamento, e com a chegada do treinador Marcelo Cabo, o lateral-esquerdo perdeu espaço e esteve presente na lista de jogadores que não permaneceriam no clube. Em março, Neto entrou na justiça alegando assédio moral e citando atrasos salariais, mas não obteve sucesso.