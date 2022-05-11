Renyer marca e Santos vence o Água Santa no Paulista Sub-20

O Santos venceu o Água Santa por 1 a 0 no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes (Inamar), em Diadema (SP), na tarde desta quarta-feira, em partida válida pela terceira rodada do grupo 12 do Campeonato Paulista Sub-20. O único gol santista foi marcado por Renyer, que já havia feito cinco gols no final de semana.Com os três pontos, o Peixe segue com 100% de aproveitamento e segue isolado na liderança de seu grupo, agora com nove pontos conquistados. Os Meninos da Vila voltam a campo na quarta-feira (25) pela quarta rodada do estadual, em confronto no CT Rei Pelé, diante do Mauaense. A partida tem início marcado para às 15 horas e contará com transmissão ao vivo da FPF TV (Eleven).O jogo
A primeira grande chance de gol santista aconteceu aos catorze minutos da etapa inicial, após pressão santista no campo de ataque. Rafael Moreira recebeu pela intermediária do lado esquerdo e alçou a bola à área. Bem posicionado, o zagueiro Derick subiu mais que os marcadores e escorou de cabeça para fora, fazendo a bola passar por cima do travessão.
No minuto seguinte, o Peixe já chegou com perigo mais uma vez. Weslley Patati dominou a bola pela direita do campo de ataque, cortou seus marcadores para invadir a área e com a perna esquerda, tentou finalização colocada no canto inferior direito. O camisa 7 parou em defesa de Matheus, que teve de se esticar para bloquear o chute.
Já com 40 minutos, Fernandinho recebeu passe de Balão aberto pela direita do ataque e partiu em velocidade na direção do gol. Ao entrar na grande área, ele foi pressionado pela marcação e arriscou chute com muita força. Novamente, a finalização santista parou em intervenção do goleiro Matheus.
E foi aos cinco minutos da segunda etapa que os Meninos da Vila conseguiram abrir o placar em Diadema, com gol marcado por Renyer. Weslley Patati recebeu passe de Ivonei aberto pela esquerda da grande área. O camisa 7 levou a bola até a linha de fundo e cruzou para trás, devolvendo a bola para Ivonei. Com toque rápido, o camisa 8 passou para Renyer que, bem posicionado na segunda trave, concluiu para o gol. O zagueiro adversário ainda tentou, sem sucesso, bloquear a finalização antes que ultrapassasse a linha.
Com vinte minutos jogados, o Peixe teve falta para cobrar pela esquerda ofensiva e Ivonei se posicionou para chutar direto em gol. Com efeito, a batida venenosa saiu com força e ia ganhando a direção do ângulo esquerdo, mas explodiu no travessão e saiu em tiro de meta para o Água Santa.
Um minuto depois, o Santos chegou a marcar o segundo gol, mas o árbitro assistente assinalou impedimento na jogada. Pedrinho cobrou escanteio, mais uma vez pela esquerda, e colocou a bola na cabeça de Derick, que concluiu com firmeza na trave esquerda. No rebote, Ivonei completou para as redes, mas teve posição irregular marcada pela arbitragem.
FICHA TÉCNICA
ÁGUA SANTA 0 x 1 SANTOS FC
Local: Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes (Inamar), em Diadema (SP)Data: quarta-feira, 11 de maio de 2022Horário: 15hÁrbitro: Luccas Cardoso GaldiAssistentes: Patrick André Bardaul e Luiz Fernando de MoraesCartão Amarelo: (SFC) Rafael Moreira, Zabala, Derick, Ivonei, Nykão e Victor Michell; (AST) Samurai, João Vitor, Pedro Arthur e BrenoCartão Vermelho: (SFC) ZabalaGols: (SFC) Renyer, aos 5′ do 2ºTSantos FC: Edu Araujo; Cadu, Derick, Zabala e Pedrinho (Kaio Henrique); Rafael Moreira (Zé Rafael), Ivonei (Diogo Correia) e Balão (Matheus Nunes); Fernandinho (Jair), Weslley Patati (Nykão) e Renyer (Victor Michell). Técnico: Orlando RibeiroÁgua Santa: Matheus; João Vitor, Breno, Mina e Anthony (Fernandinho); João Paulo (Arandu), Pedro Arthur (Matheus Guima) e Samurai; David, Jota (Tanque) e Korek (Luizão). Técnico: Antônio Carlos Papel