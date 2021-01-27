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Renyer comemora volta ao Santos dez meses após cirurgia

Jogador entrou no segundo tempo na derrota do Peixe para o Atlético-MG nesta terça...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:08

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 11:08
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Renyer comemorou a volta ao Santos após 10 meses fora dos gramados. O Menino da Vila sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA) ainda no começo de março, enquanto treinava pela Seleção Brasileira sub-17. Ele passou por transição depois da cirurgia e vinha fazendo exercícios específicos para poder trabalhar com bola.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNesta terça-feira, o Peixe enfrentou o Atlético-MG no Mineirão antes da decisão da final da Taça Libertadores. Com elenco praticamente reserva, o técnico Cuca optou por dar alguns minutos ao garoto. Aos 13 minutos do segundo tempo, Renyer entrou no lugar de Marcos Leonardo e fez sua reestreia após a lesão.
-Depois de quase dez meses de angústia, ansiedade, dedicação e muito trabalho, enfim voltei a fazer o que mais amo! Não foi da maneira que esperávamos dentro de campo, mas me sinto muito bem em poder voltar a vestir essa camisa e representar o Santos em campo. Gratidão - comemorou Renyer em suas redes sociais.Renyer é uma das promessas do Peixe. Ele estreou ano passado sob o comando do ex-técnico Jesualdo Ferreira. Atuou em três jogos ainda no Campeonato Paulista, diante o Internacional de Limeira, Botafogo-SP e Ituano.
Em dezembro, o Santos renovou o contrato com o atacante de apenas 17 anos até 30 de novembro de 2025. Joia do Peixe, Renyer é sondado por clubes europeus. O vínculo inicial era até o final de 2022.

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