Renyer comemora volta ao Santos dez meses após cirurgia

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O atacante Renyer comemorou a volta ao Santos após 10 meses fora dos gramados. O Menino da Vila sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA) ainda no começo de março, enquanto treinava pela Seleção Brasileira sub-17. Ele passou por transição depois da cirurgia e vinha fazendo exercícios específicos para poder trabalhar com bola.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNesta terça-feira, o Peixe enfrentou o Atlético-MG no Mineirão antes da decisão da final da Taça Libertadores. Com elenco praticamente reserva, o técnico Cuca optou por dar alguns minutos ao garoto. Aos 13 minutos do segundo tempo, Renyer entrou no lugar de Marcos Leonardo e fez sua reestreia após a lesão.

-Depois de quase dez meses de angústia, ansiedade, dedicação e muito trabalho, enfim voltei a fazer o que mais amo! Não foi da maneira que esperávamos dentro de campo, mas me sinto muito bem em poder voltar a vestir essa camisa e representar o Santos em campo. Gratidão - comemorou Renyer em suas redes sociais.Renyer é uma das promessas do Peixe. Ele estreou ano passado sob o comando do ex-técnico Jesualdo Ferreira. Atuou em três jogos ainda no Campeonato Paulista, diante o Internacional de Limeira, Botafogo-SP e Ituano.