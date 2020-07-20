RenunciaPeres: torcedores criam campanha para saída do presidente

Crédito: Gabriela Brino/ Lancepress

A paciência da torcida do Santos com José Carlos Peres parece ter chegado ao fim. A gota d´água foram os pedidos de Everson e Eduardo Sasha na Justiça para a rescisão de contrato com o clube por conta de dívidas trabalhistas.

Entre outros motivos, a dupla entrou nos tribunais porque o Santos reduziu em 70% os salários dos jogadores sem acordo com o elenco no início da pandemia do novo coronavírus.

Até o momento, a #RenunciaPeres foi citada 4.881 vezes no Twitter, sendo o quarto assunto mais comentado no Brasil. Vale lembrar que, além da polêmica de redução salarial, o Santos coleciona processos na FIFA e está impedido de contratar em razão da dívida com o Hamburgo pelo zagueiro Cléber Reis.