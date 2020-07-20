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#RenunciaPeres: torcedores criam campanha para saída do presidente

Após pedidos na Justiça de Everson e Eduardo Sasha para a rescisão de contrato por dívidas trabalhistas, santistas expõem a falta de paciência com o mandatário na internet...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 16:11

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:11

Crédito: Gabriela Brino/ Lancepress
A paciência da torcida do Santos com José Carlos Peres parece ter chegado ao fim. A gota d´água foram os pedidos de Everson e Eduardo Sasha na Justiça para a rescisão de contrato com o clube por conta de dívidas trabalhistas.
Entre outros motivos, a dupla entrou nos tribunais porque o Santos reduziu em 70% os salários dos jogadores sem acordo com o elenco no início da pandemia do novo coronavírus.
Até o momento, a #RenunciaPeres foi citada 4.881 vezes no Twitter, sendo o quarto assunto mais comentado no Brasil. Vale lembrar que, além da polêmica de redução salarial, o Santos coleciona processos na FIFA e está impedido de contratar em razão da dívida com o Hamburgo pelo zagueiro Cléber Reis.
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