Renovações de Carille e João Paulo não foram unanimidades no Santos

O Santos divulgou novas Atas do Comitê de Gestão do clube referente às reuniões 49, 50, 51 e 52 realizadas em dezembro. As principais discussões foram sobre as renovações do técnico Fábio Carille, do goleiro João Paulo e do atacante Ângelo. Além disso, o CG também discutiu sobre contratações para as Sereias da Vila, alguns empréstimos de garotos da base, a renovação do patrocínio com a Kicaldo e a compra do Rwan.Reunião 49 - 4 de dezembro

O presidente Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka participaram da reunião. O membro do CG Rafael Leal justificou a ausência por motivos profissionais.Rueda abriu apresentando o fluxo de caixa e comunicou o acordo de rescisão amigável com o lateral Pará. Ele também abordou a possibilidade de uma parceria com a Portuguesa Santista e o Jabaquara para ceder atletas durante o Campeonato Paulista de 2022. Todos os CGs concordaram em aprofundar essas conversas.

Houve unanimidade nas renovações de 10 atletas das Sereias da Vila (Sassá, Laura Valverde, Ketlen, Giovanna Fernandes, Cristiane, Camila Martins, Beatriz Ferreira, Camila Rodrigues, Julia Daltoé e Tayla) e na contratação de mais oito jogadoras (Ana Bia, Fernanda, Andressa (Kaká), Giovanna, Eliana Stabile, Viviane, Ana Carla e Jane).

Também houve unanimidade na renovação do atacante Ângelo, na compra de Rwan e dos empréstimos de e Romário (Operário), Lucas Lourenço (Santo André), Mikael (Cascavel) e Donizete (São Caetano). Ricardo Campanário e Walter Schalka foram contra no caso de João Paulo para tentar evitar o aumento da folha salarial mensal.

Reunião 50 - 9 de dezembro

Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka participaram desta reunião.

O presidente colocou em votação uma proposta de reajuste para Fábio Carille e sua comissão técnica, que seguiriam em modelo CLT, sem multa para ambos os lados. José Berenguer, Ricardo Campanário e Walter Schalka votaram contra argumentando pela necessidade de reduzir a folha salarial do clube.

Reunião 51 - 15 de dezembro

Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka estavam presentes. O membro do CG José Berenguer justificou a ausência por motivos profissionais.

O tópico de Planejamento Estratégico contou com a presença dos executivos Edu Dracena e Guilherme Lipi. O assunto debatido foi o planejamento do futebol para 2022, com detalhamento das posições necessárias para reforçar o elenco, o orçamento disponível e a tentativa de reduzir o número de atletas no clube por meio de empréstimos e transferências.

Outro tema abordado foi o status das negociações para a renovação de dois atletas do elenco profissional formados no clube.

Houve unanimidade na renovação do patrocínio com a Kicaldo e nos empréstimos de Wagner Leonardo para o Fortaleza, Anderson Ceará para o Maringá, José Jefferson para a Portuguesa e Pablo para o Villa Nova.

Reunião 52 - 27 de dezembro

Estavam Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka. O membro do CG Rafael Leal justificou a ausência por motivos profissionais.

O presidente iniciou a reunião apresentando o fluxo de caixa e detalhando a situação financeira do clube para os próximos meses. Rueda também informou sobre a formalização do contrato do zagueiro Eduardo Bauermann, a ser realizada nos primeiros dias de 2022, conforme deliberado anteriormente pelo CG.

Vitor Sion detalhou pedido dos departamentos Jurídico e de Marketing para o registro das 436 peças do Memorial das Conquistas. As peças não terão valor individualizado, mas sim o valor máximo de escritura permitido em cartório. O procedimento é o mesmo realizado por outros museus e tem o objetivo de permitir que o clube use tais imagens na produção de NFTs. Todos os membros do CG concordaram com a operação.

O gerente de Marketing, Rafael Soares, realizou uma apresentação ao CG sobre as cinco áreas do departamento em 2021 e o planejamento para 2022. Um dos temas abordados foi a concorrência realizada pelo departamento para a abertura de lojas físicas e a criação de um novo e-commerce com nossos produtos oficiais. Apesar de ter participado da disputa e ter tido o direito de preferência para prosseguir com o negócio, a atual prestadora de serviços da loja online notificou o clube em 17/11, sendo que a sua proposta não contempla a abertura e gestão das lojas físicas, como a oferta vencedora, do Grupo Inter.

Houve unanimidade nos empréstimos de e Raniel, ao Vasco da Gama, e Matheus Moraes, para o Maringá (PR).O Santos divulgou novas Atas do Comitê de Gestão do clube referente às reuniões 49, 50, 51 e 52 realizadas em dezembro. As principais discussões foram sobre as renovações do técnico Fábio Carille, do goleiro João Paulo e do atacante Ângelo. Além disso, o CG também discutiu sobre contratações para as Sereias da Vila, alguns empréstimos de garotos da base, a renovação do patrocínio com a Kicaldo e a compra do Rwan.

Reunião 49 - 4 de dezembro

O presidente Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka participaram da reunião. O membro do CG Rafael Leal justificou a ausência por motivos profissionais.

Rueda abriu apresentando o fluxo de caixa e comunicou o acordo de rescisão amigável com o lateral Pará. Ele também abordou a possibilidade de uma parceria com a Portuguesa Santista e o Jabaquara para ceder atletas durante o Campeonato Paulista de 2022. Todos os CGs concordaram em aprofundar essas conversas.

Houve unanimidade nas renovações de 10 atletas das Sereias da Vila (Sassá, Laura Valverde, Ketlen, Giovanna Fernandes, Cristiane, Camila Martins, Beatriz Ferreira, Camila Rodrigues, Julia Daltoé e Tayla) e na contratação de mais oito jogadoras (Ana Bia, Fernanda, Andressa (Kaká), Giovanna, Eliana Stabile, Viviane, Ana Carla e Jane).

Também houve unanimidade na renovação do atacante Ângelo, na compra de Rwan e dos empréstimos de e Romário (Operário), Lucas Lourenço (Santo André), Mikael (Cascavel) e Donizete (São Caetano). Ricardo Campanário e Walter Schalka foram contra no caso de João Paulo para tentar evitar o aumento da folha salarial mensal.

Reunião 50 - 9 de dezembro

Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka participaram desta reunião.

O presidente colocou em votação uma proposta de reajuste para Fábio Carille e sua comissão técnica, que seguiriam em modelo CLT, sem multa para ambos os lados. José Berenguer, Ricardo Campanário e Walter Schalka votaram contra argumentando pela necessidade de reduzir a folha salarial do clube.

Reunião 51 - 15 de dezembro

Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka estavam presentes. O membro do CG José Berenguer justificou a ausência por motivos profissionais.

O tópico de Planejamento Estratégico contou com a presença dos executivos Edu Dracena e Guilherme Lipi. O assunto debatido foi o planejamento do futebol para 2022, com detalhamento das posições necessárias para reforçar o elenco, o orçamento disponível e a tentativa de reduzir o número de atletas no clube por meio de empréstimos e transferências.

Outro tema abordado foi o status das negociações para a renovação de dois atletas do elenco profissional formados no clube.

Houve unanimidade na renovação do patrocínio com a Kicaldo e nos empréstimos de Wagner Leonardo para o Fortaleza, Anderson Ceará para o Maringá, José Jefferson para a Portuguesa e Pablo para o Villa Nova.

Reunião 52 - 27 de dezembro

Estavam Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka. O membro do CG Rafael Leal justificou a ausência por motivos profissionais.

O presidente iniciou a reunião apresentando o fluxo de caixa e detalhando a situação financeira do clube para os próximos meses. Rueda também informou sobre a formalização do contrato do zagueiro Eduardo Bauermann, a ser realizada nos primeiros dias de 2022, conforme deliberado anteriormente pelo CG.

Vitor Sion detalhou pedido dos departamentos Jurídico e de Marketing para o registro das 436 peças do Memorial das Conquistas. As peças não terão valor individualizado, mas sim o valor máximo de escritura permitido em cartório. O procedimento é o mesmo realizado por outros museus e tem o objetivo de permitir que o clube use tais imagens na produção de NFTs. Todos os membros do CG concordaram com a operação.

O gerente de Marketing, Rafael Soares, realizou uma apresentação ao CG sobre as cinco áreas do departamento em 2021 e o planejamento para 2022. Um dos temas abordados foi a concorrência realizada pelo departamento para a abertura de lojas físicas e a criação de um novo e-commerce com nossos produtos oficiais. Apesar de ter participado da disputa e ter tido o direito de preferência para prosseguir com o negócio, a atual prestadora de serviços da loja online notificou o clube em 17/11, sendo que a sua proposta não contempla a abertura e gestão das lojas físicas, como a oferta vencedora, do Grupo Inter.

Houve unanimidade nos empréstimos de e Raniel, ao Vasco da Gama, e Matheus Moraes, para o Maringá (PR).

Reunião 49 - 4 de dezembro

O presidente Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka participaram da reunião. O membro do CG Rafael Leal justificou a ausência por motivos profissionais.

Rueda abriu apresentando o fluxo de caixa e comunicou o acordo de rescisão amigável com o lateral Pará. Ele também abordou a possibilidade de uma parceria com a Portuguesa Santista e o Jabaquara para ceder atletas durante o Campeonato Paulista de 2022. Todos os CGs concordaram em aprofundar essas conversas.

Houve unanimidade nas renovações de 10 atletas das Sereias da Vila (Sassá, Laura Valverde, Ketlen, Giovanna Fernandes, Cristiane, Camila Martins, Beatriz Ferreira, Camila Rodrigues, Julia Daltoé e Tayla) e na contratação de mais oito jogadoras (Ana Bia, Fernanda, Andressa (Kaká), Giovanna, Eliana Stabile, Viviane, Ana Carla e Jane).

Também houve unanimidade na renovação do atacante Ângelo, na compra de Rwan e dos empréstimos de e Romário (Operário), Lucas Lourenço (Santo André), Mikael (Cascavel) e Donizete (São Caetano). Ricardo Campanário e Walter Schalka foram contra no caso de João Paulo para tentar evitar o aumento da folha salarial mensal.

Reunião 50 - 9 de dezembro

Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka participaram desta reunião.

O presidente colocou em votação uma proposta de reajuste para Fábio Carille e sua comissão técnica, que seguiriam em modelo CLT, sem multa para ambos os lados. José Berenguer, Ricardo Campanário e Walter Schalka votaram contra argumentando pela necessidade de reduzir a folha salarial do clube.

Reunião 51 - 15 de dezembro

Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka estavam presentes. O membro do CG José Berenguer justificou a ausência por motivos profissionais.

O tópico de Planejamento Estratégico contou com a presença dos executivos Edu Dracena e Guilherme Lipi. O assunto debatido foi o planejamento do futebol para 2022, com detalhamento das posições necessárias para reforçar o elenco, o orçamento disponível e a tentativa de reduzir o número de atletas no clube por meio de empréstimos e transferências.

Outro tema abordado foi o status das negociações para a renovação de dois atletas do elenco profissional formados no clube.

Houve unanimidade na renovação do patrocínio com a Kicaldo e nos empréstimos de Wagner Leonardo para o Fortaleza, Anderson Ceará para o Maringá, José Jefferson para a Portuguesa e Pablo para o Villa Nova.

Reunião 52 - 27 de dezembro

Estavam Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka. O membro do CG Rafael Leal justificou a ausência por motivos profissionais.

O presidente iniciou a reunião apresentando o fluxo de caixa e detalhando a situação financeira do clube para os próximos meses. Rueda também informou sobre a formalização do contrato do zagueiro Eduardo Bauermann, a ser realizada nos primeiros dias de 2022, conforme deliberado anteriormente pelo CG.

Vitor Sion detalhou pedido dos departamentos Jurídico e de Marketing para o registro das 436 peças do Memorial das Conquistas. As peças não terão valor individualizado, mas sim o valor máximo de escritura permitido em cartório. O procedimento é o mesmo realizado por outros museus e tem o objetivo de permitir que o clube use tais imagens na produção de NFTs. Todos os membros do CG concordaram com a operação.

O gerente de Marketing, Rafael Soares, realizou uma apresentação ao CG sobre as cinco áreas do departamento em 2021 e o planejamento para 2022. Um dos temas abordados foi a concorrência realizada pelo departamento para a abertura de lojas físicas e a criação de um novo e-commerce com nossos produtos oficiais. Apesar de ter participado da disputa e ter tido o direito de preferência para prosseguir com o negócio, a atual prestadora de serviços da loja online notificou o clube em 17/11, sendo que a sua proposta não contempla a abertura e gestão das lojas físicas, como a oferta vencedora, do Grupo Inter.

Houve unanimidade nos empréstimos de e Raniel, ao Vasco da Gama, e Matheus Moraes, para o Maringá (PR).