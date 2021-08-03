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futebol

Renovação de Rodrigo Varanda com o Corinthians é publicada no BID

Sistema da CBF também informa alteração salarial no novo vínculo do atacante com o Timão...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 08:00

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Boletim Informativo Diário, da CBF, registrou na noite da última segunda-feira (2) a prorrogação contratual do atacante Rodrigo Varanda com o Corinthians.
Clube e jogador já haviam acertado a extensão do vínculo na última terça-feira (27), para que a prata da casa corintiana não deixasse o clube gratuitamente, já que o contrato tinha validade até janeiro de 2022.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém disso, o BID informa que houve alteração salarial no novo acordo do atleta com o Timão, que agora tem duração até janeiro de 2024.
Ainda assim, a diretoria corintiana estuda um empréstimo de Rodrigo Varanda, que perdeu espaço no elenco profissional do Alvinegro, após início de temporada promissor, com o ex-treinador Vagner Mancini. O principal interessado no camisa 30 é o Red Bul Bragantino, que pretende ter a cessão do atleta até o fim da temporada, com opção de compra fixado.
Varanda foi titular nos oito primeiros jogos do Corinthians neste ano esportivo, mas caiu de rendimento e não é relacionado para uma partida do time profissional desde o dia 20 de junho.

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