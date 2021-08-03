Renovação de Rodrigo Varanda com o Corinthians é publicada no BID

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Boletim Informativo Diário, da CBF, registrou na noite da última segunda-feira (2) a prorrogação contratual do atacante Rodrigo Varanda com o Corinthians.

Clube e jogador já haviam acertado a extensão do vínculo na última terça-feira (27), para que a prata da casa corintiana não deixasse o clube gratuitamente, já que o contrato tinha validade até janeiro de 2022.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém disso, o BID informa que houve alteração salarial no novo acordo do atleta com o Timão, que agora tem duração até janeiro de 2024.

Ainda assim, a diretoria corintiana estuda um empréstimo de Rodrigo Varanda, que perdeu espaço no elenco profissional do Alvinegro, após início de temporada promissor, com o ex-treinador Vagner Mancini. O principal interessado no camisa 30 é o Red Bul Bragantino, que pretende ter a cessão do atleta até o fim da temporada, com opção de compra fixado.