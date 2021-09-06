Renovação de Chay, Rafael e vitória na Série B do Brasileirão... Botafogo viveu 'semana perfeita'

Crédito: Chay e Rafael (Montagem Lance! Fotos: Vitor Silva / Botafogo; Reprodução / TV Botafogo

Os últimos sete dias foram marcados por felicidade para o torcedor do Botafogo. Isto porque praticamente tudo deu certo para o clube: de questões fora de campo, como a renovação de joias da base e a compra de Chay, ao desempenho nas quatro linhas: o Alvinegro venceu o Remo no Baenão e pulou para a 3ª posição na Série B do Brasileirão.

As boas notícias começaram a aparecer na terça-feira, último dia de agosto. Um dos destaques do Glorioso na temporada 2021, Chay assinou com o clube em definitivo após o Alvinegro se entender com a Portuguesa-RJ.

Outro destaque da semana veio na quarta-feira: o Botafogo abriu negociações com Rafael. O lateral-direito movimentou a torcida nas redes sociais e trouxe à tona a vontade que tem em defender o clube de coração. As conversas ainda rolam, e uma reunião importante sobre o negócio acontecerá nesta segunda-feira entre a diretoria do Alvinegro e os empresários do jogador.

Em campo, o Botafogo sofreu, mas venceu o Remo: com o resultado, a equipe comandada por Enderson Moreira chegou aos 38 pontos e subiu para a 3ª posição na Série B do BrasileirãoA semana do BotafogoSEGUNDA-FEIRA (30/08)- Botafogo retorna ao G4 da Série B após 16 rodadas

TERÇA-FEIRA (31/08)​- Ronald e Diego Gonçalves iniciam a transição para retornar aos gramados- Gabriel Conceição e Juninho, joias do sub-20, renovam contrato- Chay assina em definitivo com o botafogo- Anderlecht não oficializa proposta para comprar Rafael Navarro

QUARTA-FEIRA (01/09)- Justiça suspende execução de dívidas trabalhistas- Botafogo abre negociações com o lateral-direito Rafael- Defensor anima a torcida nas redes sociais- Carlinhos e Luiz Henrique são oficializados como reforçosQUINTA-FEIRA (02/09)- Luvas são entrave na negociação por Rafael- Botafogo se classifica às semifinais do Carioca sub-20- Carlinhos e Luiz Henrique são apresentados- Gatito Fernández avança na recuperação

SEXTA-FEIRA (03/09)​- Diretor dá detalhes sobre a negociação pela renovação de Navarro- Botafogo valoriza possibilidade de ter Rafael- Gatito Fernández pode voltar ainda em setembro

SÁBADO (04/09)- Botafogo oficializa proposta por Rafael- Com gol de Warley, Glorioso vence o Remo pela Série B- Enderson Moreira abre as portas para Rafael