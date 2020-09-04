Renovação: as “Crias” podem fazer o Palmeiras render mais?

Crédito: Algumas das Crias são protagonistas, outras ainda nem estrearam (Agência Palmeiras/Divulgação

Na tarde da última quinta-feira, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato do atacante Gabriel Veron, de 18 anos, até 2025. A Cria da Academia, porém, não é a única a ter adquirido um status importante, até mesmo de protagonismo, nesta temporada. No entanto, alguns deles, preparados ou não, ainda não receberam as chances que gostariam.

Veron está machucado desde o retorno dos treinos, no meio de julho, por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa, ou seja, ele ainda não jogou desde o retorno das competições após a pausa causada pelo coronavírus. No entanto, antes disso, ele já havia jogado em nove partidas oficiais: Atlético Nacional-COL e New York City, pela Flórida Cup; Ituano, São Paulo, Oeste, Mirassol, Guarani, Santos, pelo Paulistão; e Tigre-ARG, pela Libertadores.

Assim que se recuperar 100%, é muito provável que alcance a titularidade na equipe, dê um pouco mais de mobilidade ofensiva e chegue como um elemento surpresa aos adversários – a produção de gols do Palmeiras está muito abaixo do desejado no Brasileirão. Com a saída temporária dele da equipe, dois nomes ganharam muita projeção: Patrick de Paula e Gabriel Menino, a dupla de volantes responsável por um “up” no time comandado por Vanderlei Luxemburgo na reta final do estadual. Foi dos pés de Patrick, inclusive, que saiu a cobrança da última penalidade contra o Corinthians, na comemoração do título.Além dos três, mais “conhecidos”, o Alviverde também aposta em outros nomes, ainda que seja só no papel. O colombiano Angulo, assim como Veron, foi promovido ao profissional em 2019, foi emprestado ao Cruzeiro e retornou há poucas semanas. Ele teve alguns minutos em campo, mas não conseguiu ainda realizar uma sequência – há, inclusive, boatos de que ele vá retornar novamente à Raposa por empréstimo, mas nada certo.

Na atual temporada, chegaram ao time profissional o zagueiro Henri, o lateral-esquerdo Esteves, os meio-campistas Alan e Danilo e os atacantes Wesley e Gabriel Silva. No entanto, somente esses dois últimos já fizeram suas estreias, sendo que Wesley, constantemente pedido pela torcida, entrou no empate contra o Internacional, na última quarta, faltando menos de 30 segundos para acabar o jogo.

Luxemburgo está na corda bamba – se não para a diretoria em si, está para os torcedores, que constantemente pedem mudanças. Talvez seja necessário voltar um pouco ao pensamento que reinava no início do ano, de mais agressividade ao perder a bola e mais proposição ofensiva. Se os titulares não fazem mais isso, o momento pede alguns jovens que não veem a hora de renovar o jogo.