Renê encaminha saída do Flamengo para assinar em definitivo com o Internacional

Chega ao fim a passagem de Renê pelo Flamengo. O lateral-esquerdo acertou a transferência de forma definitiva para o Internacional e a negociação deverá ser confirmada nos próximos dias. A "Coluna do Flamengo" publicou primeiramente.Renê tem 29 anos e disputou somente três jogos este ano, sendo Filipe Luís o titular da posição. No Colorado, ele terá Moisés como principal concorrente. No Rubro-Negro, foram mais de 200 jogos.