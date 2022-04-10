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futebol

Renê encaminha saída do Flamengo para assinar em definitivo com o Internacional

Lateral-esquerdo está no Rubro-Negro desde 2017, mas soma apenas três partidas nesta temporada. Clube carioca deve manter um percentual de uma próxima transferência...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 17:17
Chega ao fim a passagem de Renê pelo Flamengo. O lateral-esquerdo acertou a transferência de forma definitiva para o Internacional e a negociação deverá ser confirmada nos próximos dias. A "Coluna do Flamengo" publicou primeiramente.Renê tem 29 anos e disputou somente três jogos este ano, sendo Filipe Luís o titular da posição. No Colorado, ele terá Moisés como principal concorrente. No Rubro-Negro, foram mais de 200 jogos.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Paralelamente à saída de Renê - que tinha contrato até dezembro deste ano -, o Flamengo apresentou recentemente a chegada de Ayrton Lucas, revelado pelo Fluminense e cinco anos mais novo. Pelo acordo, o Rubro-Negro manterá um percentual ainda não revelado do valor de uma futura transferência.
Crédito: RenêvaimudardearesdepoisdeseistemporadasdefendendooFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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