Renato, Romário e Túlio: livro-reportagem narra disputa de artilheiros no Carioca de 1995

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O Campeonato Carioca de 1995 tornou-se quase uma entidade quando o assunto "estadual" é abordado na opinião pública ou nas mesas de bares espalhadas pelo Rio de Janeiro. Afinal de contas, tudo que envolveu aquela edição foi marcante. Além do desfecho, que sentenciou um dos gols mais icônicos já marcados no Maracanã, os protagonistas envolvidos deram um tempero ainda mais quente e especial à história.

Pudera: Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho; Romário, o Baixinho; e Túlio, o Maravilha, cada qual à sua maneira, forneceram um leque de ingredientes que transformaram o torneio num dos mais emblemáticos para os torcedores cariocas. Em jogo, muito mais do que o troféu de campeão: valia, também, a simbólica coroa da cidade. Ou a alcunha de "Rei do Rio".

Vinte e cinco anos depois, no mês de aniversário do Fla-Flu decisivo, chega às prateleiras virtuais o livro 'Reis do Rio', um relato minucioso do emocionante campeonato escrito pelo jornalista André Baibich, de 26 anos, que nasceu em Porto Alegre e, em 2018, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde nasceu a ideia de retratar um dos vários períodos em que o Rio e o futebol viveram uma feliz lua de mel.

- Eu tinha vontade de escrever um livro-reportagem há algum tempo, mas não encontrava um tema. Tem muito de memória afetiva na escolha do Carioca de 1995: os anos 1990 foram uma época de transição entre infância e adolescência para mim, e também o momento em que acompanhei o futebol com mais intensidade. Tinha a lembrança de acompanhar aquela disputa entre o Romário, o Renato e o Túlio. A partir daí, fui pesquisar os jornais da época. Foi quando tive certeza de que o tema era rico e rendia um livro - diz André em contato ao LANCE!.A capa de 'Reis do Rio' (Foto: Divulgação)"Reis do Rio" é um livro-reportagem que trata da disputa informal entre os personagens de Fluminense (Renato), Flamengo (Romário) e Botafogo (Túlio). Provocações, frases bem-humoradas, lances geniais e muitos gols marcaram a rivalidade sadia dos artilheiros são recordadas entre as mais de 90 páginas pelo autor, que conseguiu declarações de Renato e Túlio para ilustrar a obra - Romário foi o único que não falou.

- Sempre exige um pouco de insistência do repórter para chegar a entrevistados mais difíceis. O Túlio deu uma entrevista bem importante para o livro. Falou abertamente sobre aquele momento que foi o melhor da sua carreira. Na entrevista do Renato, me chamou a atenção a motivação dele a partir do interesse do Fluminense. O Renato estava decidido a se aposentar, já tinha até comunicado à família e amigos, mas a investida do Flu fez ele voltar atrás. A assessoria do Romário não explicou motivos para ele não falar, imagino que possa ter relação com a agenda atribulada dele. Acredito, porém, que o livro consegue reconstruir o que foi a vida dos três a partir das 28 entrevistas e da pesquisa em publicações da época - conta André, que revelou se pretende escrever outro livro-reportagem.

- Já tenho algumas ideias em mente para tratar em um próximo livro, mas nada que esteja consolidado. Imagino que será algo sobre futebol e, provavelmente, desta mesma época. Talvez um tema relacionado ao futebol gaúcho- eu sou de Porto Alegre e vivi esse período dos anos 1990 no Sul.E MAIS:Além do gol de barriga: Fla-Flu de 95 teve chuva de expulsões, favoritismo rubro-negro e Maracanã lotado25 anos do 'Gol de Barriga': SporTV reprisará Fla-Flu na quinta-feiraMaracanã 70 anos: veja depoimentos de grandes personalidades que fizeram história no estádioTorcedores do Fla mostram apreensão com interesse do Benfica em Jorge JesusA obra é fruto de um ano e meio de trabalho, dividido em duas fases. Na primeira, foi conduzida extensa pesquisa em material da época, como jornais diários, vídeos na íntegra dos principais jogos, narrações históricas de rádio e reportagens de televisão. Depois, 28 personagens, entre jogadores - incluindo Renato e Túlio, dirigentes, técnicos, jornalistas e amigos dos protagonistas foram entrevistas.