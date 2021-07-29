Renato Gaúcho usa trio como exemplo e dá novo passo na recuperação de atletas no Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Além do 100% de aproveitamento e das goleadas em sequência, o início de trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo vem sendo marcado por outro fator: a recuperação de atletas que estavam em baixa. São os casos de Gustavo Henrique, Michael e Vitinho, que superaram as críticas e voltaram a ser peças importantes no elenco rubro-negro.

Agora, o objetivo do treinador é resgatar outros dois jogadores: Bruno Viana e Léo Pereira. Com a dupla de zaga titular poupada, os dois serão titulares na partida do Flamengo contra o ABC, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pelas oitavas da Copa do Brasil. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteApesar de um ano de diferença entre as contratações, os zagueiros têm histórias parecidas no Flamengo. Ambos chegaram sob a expectativa de assumirem a titularidade, mas nunca conseguiram se firmar. Em meio à onda de questionamentos, eles amargaram longos períodos no fim da fila de preferência e sem entrar em campo.

Único reforço do Flamengo para a temporada, Bruno Viana não começa um jogo como titular desde a derrota para o Atlético-MG, em 7 de julho - a última partida de Rogério Ceni. Na ocasião, ele não aproveitou a oportunidade e foi um dos piores em campo. Desde que Renato chegou, o zagueiro disputou apenas quatro minutos, na vitória sobre o Defensa y Justicia, na Argentina.

+ Flamengo x ABC: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

A volta por cima de Gustavo Henrique, Vitinho e Michael nas últimas semanas não foi por acaso. Desde que chegou, Renato Gaúcho deu atenção especial aos casos desses jogadores e apostou na conversa para elevar a confiança deles. O resultado pode ser visto em campo com gols, assistências e atuações melhores do que as que eles vinham tendo anteriormente.

- Gosto de conversar, saber o que está acontecendo, como os jogadores estão se sentindo, posicionamento, função, e passar muita confiança. Tenho bastante opção e procuro conversar mais com os jogadores que estavam sendo criticados, não tinham caído nas graças da torcida. É importante passar confiança, saber o que está acontecendo e melhorar os jogadores - disse Renato, em coletiva de imprensa.

+ Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil