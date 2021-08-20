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Renato Gaúcho já avisou a Andreas Pereira em que posição pretende utilizá-lo no Flamengo

Técnico do Rubro-Negro conversou com Andreas antes do acerto definitivo. Meio-campista de 25 anos desembarca no Rio na noite desta sexta-feira...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 14:18
Crédito: AFP
Em ascensão no Campeonato Brasileiro, nas quartas da Copa do Brasil e recém-classificado às semifinais da Libertadores, o Flamengo está por detalhes de anunciar Andreas Pereira como reforço do clube, por empréstimo junto ao Manchester United, com validade de um ano. E Renato Gaúcho já o avisou como o utilizará na equipe rubro-negra. + Sucesso na base e estilo versátil: conheça Andreas, o novo meia do Flamengo
No último sábado, o técnico do Flamengo ligou para Andreas a fim de convencer em definitivo o atleta de 25 anos a atuar no Brasil. Na conversa, de acordo com o jornalista Fred Caldeira, da "TNT Sports", Portaluppi avisou que pretende escalá-lo na posição de segundo volante do meio-campo, que vem sido exercida por Diego Ribas após a saída de Gerson para o Olympique de Marseille, da França, recentemente.
O acerto entre Flamengo e Manchester United será pela cessão até o meio 2022, com os dois clubes dividindo o salário do meio-campista que esteve emprestado à Lazio na temporada passada, quando atuou em 33 partidas.
+ Fla joga no domingo! Veja a tabela do Brasileirão
Na última terça-feira, as conversas já se encaminhavam para um final feliz entre as partes. O Flamengo, que já oficializou Kenedy, superou a concorrência de outros clubes europeus, como Everton (ING) e Fenerbahçe (TUR), e contornou a situação com os Diabos Vermelhos. A princípio, o Manchester United tinha a intenção de vender Andreas Pereira, o que não acontecerá de imediato.
Cabe ressaltar que Andreas Pereira chega ao Rio na noite desta sexta-feira, com o intuito de assinar com o Flamengo, realizar exames médicos e estar à disposição de Renato Gaucho o quanto antes (veja sobre prazos aqui).

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