Renato Gaúcho comenta mudança de postura em goleada sobre o Grêmio: 'o Flamengo deu uma aula de futebol'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio, em plena Arena do Tricolor, foi marcado por um roteiro inusitado e felicidade em dose quádrupla para o Flamengo, que venceu por 4 a 0, com gols de jogadores contestados (Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho), e tendo boa parte do duelo um jogador a menos. Após a vitória pela ida das quartas da Copa do Brasil, o treinador enalteceu a "aula" aplicada no segundo tempo, quando saíram todos os tentos.- O mais importante é que, apesar de estar com um a menos, o Flamengo deu uma aula de futebol no segundo tempo. Foi agressivo. Conseguimos criar as chances e fazer quatro gols. Nos dá uma bela vantagem para jogar no Maracanã, mas não estamos classificados ainda. Demos um passo importante, é um resultado importante - falou o comandante rubro-negro.

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- Sentimento bem diferente. Fiquei quase cinco anos na última passagem. Todos sabem o carinho que tenho pela torcida, mas disse que sou um profissional e ia tentar um bom resultado. Conseguimos. Concordo que não estivemos tão bem no primeiro tempo, até porque o Grêmio estava bem. Perdemos o Isla. O jogo ficou muito perigoso. O que foi corrigido são coisas minhas e do grupo. Adversários vão ouvir. O mais importante foi a conversa, mas isso fica no vestiário - completou Renato, a respeito do reencontro com o Grêmio, onde é o treinador que mais vezes comandou o time tricolor.

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Inegavelmente, apesar da cautela de Portaluppi, o Flamengo encaminhou uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo da volta das quartas será realizado no dia 15 de setembro, no Maracanã.

Já a próxima partida do Rubro-Negro será pelo Brasileiro, diante do Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro e pela 18ª rodada (confira a tabela aqui).

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Resposta do Flamengo após o intervalo

- Eu sei da minha capacidade, sei da capacidade do grupo do Flamengo. Trabalhamos no dia a dia para conquistarmos vitórias, passarmos de fases. Estamos competindo em três competições difíceis, jogando a cada três dias e viajando bastante. Hoje mesmo com 10 homens a equipe deu uma resposta muito positiva. Importante a vitória porque vai fortalecer mais o grupo. Enfrentamos uma grande equipe, que é o Grêmio. Nosso objetivo é conquistar. E para conquistar precisamos das vitórias. A cada três dias estamos em campo, a cada três dias sempre uma decisão pro grupo do Flamengo. A equipe vem se comportando muito bem. Não porque foi uma goleada, mas estou muito satisfeito com o que eles estão fazendo nos treinamentos e nos jogos. É lógico que em um jogo ou outro vamos vacilar um pouquinho, como vacilamos no início do jogo hoje. O mais importante que voltamos pro segundo tempo totalmente diferentes, conseguimos um placar totalmente ao nosso favor e demos uma grande passo para estarmos na semifinal da Copa do Brasil também.

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