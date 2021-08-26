Renato Gaúcho comenta mudança de postura em goleada sobre o Grêmio: 'o Flamengo deu uma aula de futebol'

O reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio, em plena Arena do Tricolor, foi marcado por um roteiro inusitado e felicidade em dose quádrupla para o Flamengo, que venceu por 4 a 0, com gols de jogadores contestados (Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho), e tendo boa parte do duelo um jogador a menos. Após a vitória pela ida das quartas da Copa do Brasil, o treinador enalteceu a "aula" aplicada no segundo tempo, quando saíram todos os tentos.- O mais importante é que, apesar de estar com um a menos, o Flamengo deu uma aula de futebol no segundo tempo. Foi agressivo. Conseguimos criar as chances e fazer quatro gols. Nos dá uma bela vantagem para jogar no Maracanã, mas não estamos classificados ainda. Demos um passo importante, é um resultado importante - falou o comandante rubro-negro.
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- Sentimento bem diferente. Fiquei quase cinco anos na última passagem. Todos sabem o carinho que tenho pela torcida, mas disse que sou um profissional e ia tentar um bom resultado. Conseguimos. Concordo que não estivemos tão bem no primeiro tempo, até porque o Grêmio estava bem. Perdemos o Isla. O jogo ficou muito perigoso. O que foi corrigido são coisas minhas e do grupo. Adversários vão ouvir. O mais importante foi a conversa, mas isso fica no vestiário - completou Renato, a respeito do reencontro com o Grêmio, onde é o treinador que mais vezes comandou o time tricolor.
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Inegavelmente, apesar da cautela de Portaluppi, o Flamengo encaminhou uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo da volta das quartas será realizado no dia 15 de setembro, no Maracanã.
Já a próxima partida do Rubro-Negro será pelo Brasileiro, diante do Santos, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro e pela 18ª rodada (confira a tabela aqui).
Confira outros trechos da coletiva:
Resposta do Flamengo após o intervalo
- Eu sei da minha capacidade, sei da capacidade do grupo do Flamengo. Trabalhamos no dia a dia para conquistarmos vitórias, passarmos de fases. Estamos competindo em três competições difíceis, jogando a cada três dias e viajando bastante. Hoje mesmo com 10 homens a equipe deu uma resposta muito positiva. Importante a vitória porque vai fortalecer mais o grupo. Enfrentamos uma grande equipe, que é o Grêmio. Nosso objetivo é conquistar. E para conquistar precisamos das vitórias. A cada três dias estamos em campo, a cada três dias sempre uma decisão pro grupo do Flamengo. A equipe vem se comportando muito bem. Não porque foi uma goleada, mas estou muito satisfeito com o que eles estão fazendo nos treinamentos e nos jogos. É lógico que em um jogo ou outro vamos vacilar um pouquinho, como vacilamos no início do jogo hoje. O mais importante que voltamos pro segundo tempo totalmente diferentes, conseguimos um placar totalmente ao nosso favor e demos uma grande passo para estarmos na semifinal da Copa do Brasil também.
Contestados em alta
- Eu nunca duvidei da capacidade deles. Bem pelo contrário. No primeiro dia que tive a conversa com o grupo falei que não queria saber, não quis saber o que estava acontecendo antes da minha chegada, se é que estava acontecendo alguma coisa. O importante é daqui para frente. É um comandante diferente, novo e vamos trabalhar. Procurei trabalhar com o grupo, apesar do pouco tempo, procurei corrigir bastante coisa no vídeo. E eu sei da capacidade do grupo. Tanto é que eles vêm demonstrando a cada partida. Bastante feliz com eles, como você falou, alguns jogadores estavam sendo contestados. Eu acho que acima de tudo é conversar com o jogador, entender o problema dele, dar moral, dar confiança. Não só na teoria, mas corrigir, na prática, dentro do campo. Porque eu sempre falo. Se estão nesse grupo, não caíram de paraquedas. Vieram porque são campeões de seus clubes. Demonstraram qualidade e estão aqui. No futebol ninguém desaprende.