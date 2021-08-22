Renato Augusto volta ao palco em que brilhou em partida simbólica do Corinthians no título de 2015

Crédito: Mauro Horita/AGIF/Lancepress!

Quando um jogador fica quase seis anos longe do futebol de seu país, toda rodada do campeonato é um novo reencontro, mas alguns deles são mais especiais do que os outros. Neste domingo, às 16h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, Renato Augusto reencontrará um adversário em um palco no qual brilhou na reta final do título brasileiro do Corinthians em 2015.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

Um dos personagens mais importantes daquela conquista do Timão, o camisa 8 teve um excelente desempenho durante toda a competição, no entanto algumas partidas ficaram marcadas pelo seu brilhantismo técnico, como na goleada por 4 a 1 em cima do Furacão, no dia 18 de outubro de 2015.

Naquela ocasião, em partida válida pela 31ª rodada do campeonato nacional, Renato anotou dois gols (o primeiro e o terceiro) e ainda deu assistência para outro, marcado por Vagner Love, que ainda faria mais um para fechar o placar. Foi uma das melhores (se não a melhor) atuações do meia no Brasileirão-2015, talvez até considerando toda a sua primeira passagem pelo Alvinegro. Pela avaliação do LANCE!, ele levou nota 8,5 e foi o craque da rodada.Apesar de o Athletico-PR não ter sido um dos adversários diretos pelo título, aquele jogo era decisivo para o Corinthians sedimentar seu caminho na reta final da competição, já que uma derrota em um estádio sempre difícil de jogar, poderia deixar o vice-líder Atlético-MG encurtar a vantagem de cinco pontos para dois. A vitória em Curitiba, porém, ampliou a distância para oito pontos, uma vez que o Galo, que entrou em campo mais tarde, foi goleado pelo Sport.

Depois daquele duelo, considerado crucial para o título, foram mais três vitórias consecutivas (Flamengo, Atlético-MG e Coritiba) e um empate (Vasco) até confirmar a conquista com três rodadas de antecedência, consagrando Renato como um dos melhores jogadores do Brasileirão ao lado de Jadson.

Neste domingo, juntamente com colegas daquele time como Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos, Renato Augusto retorna para a Arena da Baixada, mas dessa vez no banco de reservas, já que ainda está em processo de recondicionamento físico, que permite que ele jogue entre 30 e 40 minutos. Pelo que demonstrou diante do Ceará, no último domingo, é tempo suficiente para poder brilhar novamente no estádio e ajudar o Corinthians nesta 17ª rodada do Brasileirão.

Escalação do Corinthians na goleada por 4 a 1 sobre o Athletico-PR, em 2015

Cássio; Edilson, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Elias (Cristian), Jadson e Renato Augusto (Rodriguinho); Malcom e Vagner Love (Lincom). Técnico: Tite.