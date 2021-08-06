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Renato Augusto tem nome publicado no BID e está liberado para reestrear pelo Corinthians

Jogador foi regularizado no começo da tarde desta sexta-feira e já pode ser relacionado por Sylvinho. Espera agora é pela parte física do jogador, que não atua desde dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 13:00

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 13:00

Crédito: Reprodução/BID
No começo da tarde desta sexta-feira, o Corinthians cumpriu mais uma etapa para a estreia de seus novos reforços. Isso porque o nome de Renato Augusto foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está liberado para ser relacionado por Sylvinho, que aguarda agora o recondicionamento físico do atleta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Anunciado há pouco mais de duas semanas, Renato precisou esperar pela abertura da janela de transferências internacionais, no último domingo, para iniciar o processo de regularização, que ainda dependia de alguns documentos que deveriam ser enviados pelos chineses. A pendência burocrática foi sanada entre a noite da última quinta-feira e a manhã desta sexta.
Com todos os requisitos em mãos, o Timão registrou o jogador na CBF e, assim, ele ganhou condições legais de jogo para poder atuar já neste domingo, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão-2021.Acontece que ainda há a questão física a ser levada em conta. A última vez em que Renato entrou em campo foi em dezembro de 2020, ou seja, há quase oito meses. Embora já venha treinando há cerca de duas semanas, o trabalho com bola foi iniciado há poucos dias. Esse fator pode adiar a reestreia do meio-campista para que ele tenha mais condições na próxima rodada.
O caso é diferente do de Giuliano, que vem treinando há mais tempo com bola e fez seu último jogo oficial em abril, há menos de quatro meses, período bem mais curto em comparação com o de Renato. Dessa forma, o camisa 11 deve estar entre os relacionados para o clássico, iniciando no banco de reservas.
Ainda que não esteja descartado para enfrentar o rival, Renato Augusto sabe que a comissão técnica não tem pressa para promover sua reestreia, que muito provavelmente ficará para o duelo com o Ceará no dia 15 de agosto (um domingo), pela 16ª rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena.

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