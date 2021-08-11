Renato Augusto revela conversa com Roger Guedes sobre jogar no Corinthians: 'Está disposto a vir'

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O torcedor do Corinthians está muito feliz com as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, mas ainda quer mais, principalmente se o nome for de Roger Guedes. Durante a apresentação do camisa 8 do Timão, a Fiel se animou um pouco mais com a possibilidade de um novo reforço, já que Renato revelou o quanto o atacante está disposto a vestir o manto sagrado alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em sua apresentação oficial, Renato foi questionado em relação ao seu contato com Roger, já que ambos foram contemporâneos no futebol chinês nas últimas temporadas. Segundo o meia, as conversas constantes com o atacante revelaram uma vontade grande de defender as cores do Corinthians, bastava a liberação no Shandong Luneng.

- Nos comunicamos bastante. Falei com ele (Roger Guedes) há algum tempo. Estava disposto a vir, faltava a questão da liberação. É um cara que gostaria muito de vestir essa camisa. Não sei como está essa questão hoje.Segundo apuração do LANCE!, entre Corinthians e Roger há um acordo encaminhado, mas o jogador ainda não conseguiu rescindir seu contrato com o clube chinês, que quer mantê-lo em seu elenco e não está disposto a liberá-lo sem receber uma compensação financeira. As conversas com o Shandong seguem sendo conduzidas pelo estafe do atacante, sem a presença corintiana.

Em outra resposta de sua coletiva, Renato Augusto citou esse fortalecimento do elenco, com Giuliano e, possivelmente Roger Guedes, como uma fator que o atraiu a aceitar o projeto do Timão nessa sua volta ao futebol brasileiro. Segundo o meia, tudo isso fará com que o clube brigue por títulos em 2022.

- Foi fácil escolher o clube pela história dentro do clube. Carinho do torcedor. Mas o Corinthians se planejou para que possa trazer jogadores de nível diminuindo a folha. Trouxe o Giuliano, tem a chance do Roger Guedes. Melhorar cada vez mais o elenco, outros jogadores. Para brigar por títulos a partir do ano que vem - concluiu.